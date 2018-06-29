İrfan, Ocak’Ta

Serbest transfer hakkını kullanarak Baf Ülkü Yurdu’na imza atan Yalova’nın başarılı kalecisi İrfan bu anlaşmanın bozulması sonrası Türk Ocağı ile anlaşarak yeni takımına imza attı.

Türk Ocağı transferde hareketlenmeye başladı. Başkanlığa Şükrü Karakaya’nın seçilmesinden sonra önceki gün teknik adamlığa deneyimli isim Hasan Topaloğlu’nu getiren sarı siyahlı yönetim kolları sıvayarak transfer çalışmalarına başladı. Sarı siyahlı yöneticiler dün ilk olarak kaleci sorununu çözerek rahat bir nefes aldı. Kalecisi bulunmayan Türk Ocağı takımı Yalova’dan serbest transfer hakkını kullanarak ayrılma kararı alıp Baf Ülkü Yurdu ile anlaşan ancak daha sonra bazı sorunlardan dolayı bu anlaşmayı bozan başarılı kaleci İrfan Özbay’ı dün renklerine bağladı.

Serbest transfer hakkını Türk Ocağı’ndan yana kullanan İrfan ile 3 yıllığına anlaşmaya varan Türk Ocağı’nın genç yöneticileri Kemal Perçinkardeşler ve Ragıp Tanlı dün Lefkoşa’da bir araya geldikleri başarılı kaleciye sözleşme imzalattılar. Türk Ocağı böylece yeni sezonun ilk transferini yaparken en önemli sorunu olan kaleci problemini de çözmüş oldu.