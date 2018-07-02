Yamaçköy’ün Kuzey Kısmındaki Ormanlık Arazide Yangın Çıktı

Yamaçköy’ün kuzey kısmında bulunan ormanlık arazi içerisinde yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; bugün saat 15:30 sıralarında Yamaçköy’ün kuzey kısmında bulunan ormanlık arazi içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yangın çıktı.

Yangına itfaiye ekipleri ve bölge halkı müdahale ediyor.

Yangın henüz kontrol altına alınamadı.