Yükseköğretim Kurumları Sınavı’Nın 1. Oturumu Bugün Yapıldı

Türkiye üniversitelerine girişte uygulanacak yeni sınav sistemi Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın birinci oturumu bugün yapıldı.

Bu yıl ilk kez uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde eş zamanlı olarak 3 oturum halinde gerçekleştirildi.

YKS’nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi bugün 10.15’te başladı . Sınav 2 saat 15 dakika sürdü.

Sınavın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi ile Yabancı Dil Testi ise yarın gerçekleştirilecek.

10.15’te başlayacak Alan Yeterlilik Testi 3 saat sürecek. Sınava katılacak adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Yabancı Dil Testi ise 15.45’te başlayacak ve 2 saat sürecek. YDT adayları saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınava girecek adayların, gerekli kimlik ve güvenlik işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için sınav başlangıç saatinden en az 1 saat önce hazır olarak bulunması gerekiyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığından verilen bilgiye göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde sınava katılmak üzere 1.oturum olan Temel YeterlilikTestine 1743 aday; 2.oturum olan Alan Yeterlilik Testine 1596 aday; 3.oturum olan Yabancı Dil Testine ise 174 aday başvuru yaptı.