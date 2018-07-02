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Leymosunlular Hasret Giderdi
02 Temmuz 2018 Pazartesi Saat 10:25

Leymosunlular Hasret Giderdi

Leymosun Kültür Vakfı’nın yedincisini düzenlediği Leymosunlular Buluşması dün akşam tarihi Girne Limanı’nda yapıldı.Leymosunlular geceye büyük ilgi gösterdi. Gecede ilk konuşmayı yapan Leymosun Kültür Vakfı Başkanı Yücem Rasım

Leymosun Kültür Vakfı’nın yedincisini düzenlediği Leymosunlular Buluşması dün akşam tarihi Girne Limanı’nda yapıldı.Leymosunlular geceye büyük ilgi gösterdi.

Gecede ilk konuşmayı yapan Leymosun Kültür Vakfı Başkanı Yücem Rasımoğlu, önümüzdeki yıl etkinliği piknik şeklinde gerçekleştireceklerini kaydetti.

Vakfın Limasolluları buluşturma ve sevgi bağlarını güçlendirme görevi gördüğünü kaydeden Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, etkinlikte bu yıl Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Vakfı yararına bağış yapılmasının önemine de işaret etti.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, bakanlık olarak geceye katkı koymaktan mutluluk duyduklarını belirterek, organizasyonun uzun yıllar devam etmesi temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Musata Akıncı ise etkinlikte eski dostlarla biraraya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi. “Bu buluşmalar hayat devam ettiği sürece devam edecektir” diyen Akıncı, geçmişe sahip çıkarken geleceğe umutla bakabilmek için bu gibi etkinliklerin önemli olduğunu kaydetti.

Çeşitli sahne performanslarının yer aldığı gecede Leymosun ve Kıbrıs Türk kültürüne has ürünlerin satışı yapıldı.

Gecede Kemal Saraçoğlu Vakfı yararına kitap satışı da gerçekleştirildi.

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