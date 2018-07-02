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“18. Kültür Ve Sanat Günleri” Bugün Başlıyor
02 Temmuz 2018 Pazartesi Saat 10:25

“18. Kültür Ve Sanat Günleri” Bugün Başlıyor

Lefkoşa Folklor Derneği’nin düzenlediği “18. Kültür ve Sanat Günleri” bugün başlıyor. İki gün sürecek etkinliklerde halk dansları ve dans gösterileri sunulacak, Sıla 4 şarkılarını seslendirecek, Kıbrıs’a özgü yiyecek ve iç

Lefkoşa Folklor Derneği’nin düzenlediği “18. Kültür ve Sanat Günleri” bugün başlıyor.

İki gün sürecek etkinliklerde halk dansları ve dans gösterileri sunulacak, Sıla 4 şarkılarını seslendirecek, Kıbrıs’a özgü yiyecek ve içeceklerin satılacağı stantlar kurulacak.FOLK-DER’den verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da Küçükkaymaklı bölgesindeki dernek lokali bahçesindeki mini amfide yer alacak 18. Kültür ve Sanat Günleri, saat 20.30’da başlayacak.

FOLK-DER ekiplerinin bir yıl boyunca yaptığı çalışmaların ürünlerinin sunulacağı etkinlikler, FOLK-DER’itanıtıcı filmle başlayacak. Ardından FOLK-DER Dillirga Grubu gösteri sunacak.Konuk ekip “Dance Base”in dans gösterisinin ardından, FOLK-DER’in Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı’yla birlikte hazırladığı Sıla 4’ün “Garanfil” şarkısının işaret diliyle hazırlanan klibi gösterilecek. Sıla 4 de sahne alacak.

FOLK-DER grubunun müzik dinletisinin ardından ilk gece FOLK-DER Kozan Grubunun halk dansları gösterisiyle tamamlanacak.Yarın akşam da saat 20.30’da başlayacak ikinci ve son gün etkinliklerinde ilk olarak yine Derneği tanıtıcı filmisunulacak.
Ardından konuk ekip HASDER ve FOLK-DER Çiftetelli Grubu halk dansları gösterilerini sahneleyecek.
Golden Step Dans Grubu’nun ardından FOLK-DER Sirto Grubu sahneye gelecek.
FOLK-DER ve KİKEV’in Garanfil projesi belgeseliningösterileceği gece, FOLK-DER Dillirga Grubunun gösterisiyle tamamlanacak.

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