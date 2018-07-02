Yücel Köseoğlu Anılacak

Tiyatro sanatçısı Yücel Köseoğlu, ölümünün yedinci yılında bugün düzenlenecek törenle anılıyor.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu tarafından düzenlenecek, Köseoğlu’nu anma töreni saat 19.00’da gerçekleştirilecek.

Anma töreni, Yücel Köseoğlu’nun Lefkoşa Kabristanlığı’nda kabri başında yapılacak.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan yapılan açıklamada, “Kıbrıs Türk Tiyatrosu’na, radyo ve televizyon yayıncılığına, spor ve eğitime ayrıca Yüksek Yayın Kurulu’na yıllarca hizmet veren ve bu alanların gelişmesinde büyük payı olan Yücel Köseoğlu’nu anmanın bir vefa duygusu olduğu” belirtildi.