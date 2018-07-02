Güneş Onar, Başbakan Yardımcılığı Ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Oldu

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevine Güneş Onar getirildi.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Onar, uzun yıllar Dışişleri Bakanlığında diplomat olarak çalıştı; KKTC Washington temsilciliğinde diplomat olarak yurt dışı görev yaptı; Annan Planı döneminde müzakerelerde yer aldı; 2010 yılında Cumhurbaşkanlığında kurulan müzakere heyetinin üyesi oldu ve müzakereci olarak görev yaptığım dönemde yakın çalışma arkadaşım oldu. Güneş Onar, bir süredir Cumhurbaşkanlığında Danışmanlık ve Siyasi İşler Müdürlüğü görevi yerine getirmekteydi.

Dış politika, diplomasi ve Kıbrıs sorunu bağlamında hem eğitimi hem de tecrübesi ile işinin ehli olduğunu bildiğim Onar’ın liyakat ilkesine uygun olarak görevini en iyi şekilde yerine getireceğine inanıyorum”.