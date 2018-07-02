Yükseköğretim Kurumları Sınavı’Nın Son Oturumları Bugün Yapıldı

Türkiye Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın 2’inci bölümü bugün yapıldı.

Türkiye’yle birlikte KKTC’deki sınav merkezlerinde yer alan sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi bu sabah, üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi ise öğleden sonra gerçekleştirildi.

3 saat süren Alan Yeterlilik Testi’nde adaylara Türk Dili ve EdebiyatıSosyal Bilimler-1 testinden 40, Sosyal Bilimler-2 testinden 40, Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 40 soru olmak üzere toplam 160 soru yöneltildi.

Öğleden sonra yapılan Yabancı Dil Testi ise 2 saat sürdü ve adaylar 80 soru yanıtladı.

Bu yıl ilk kez uygulanan ve 3 oturum halinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın1. oturumu olan Temel Yetenek Testi de dün yapılmıştı.

KKTC’de Temel YeterlilikTesti’neBin 743 aday; Alan Yeterlilik Testi’neBin 596 aday ve Yabancı Dil Testi’ne ise 174 aday başvurmuştu.

Türkiye Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları, 31 Temmuz’da açıklanacak.