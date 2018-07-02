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Atakan, Plakalar Ve Eski Kthy Çalışanları İle İlgili Açıklama Yaptı
02 Temmuz 2018 Pazartesi Saat 10:25

Atakan, Plakalar Ve Eski Kthy Çalışanları İle İlgili Açıklama Yaptı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Lavinyum Sitesi, değişen plakalar ve eski KTHY çalışanları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamad

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Lavinyum Sitesi, değişen plakalar ve eski KTHY çalışanları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bilgi kirliliği yaratılmasını istemediğini ifade ederek Lavinum Sitesinin önünün tellenmesi ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Lavinum ve Olbia sitelerinin ana yola giriş ve çkışlarla ilgili birkaç proje çalışmasının sürdüğünü ifade eden Atakan, söz konusu yolun hem belli bir hız limitinin oldugunu hem de fiziki anlamda yaya trafigine uygun olmadığını kaydetti.

Bundan dolayı bu bölgelerde otostop veya başka bir amaçla yayalarin yola cikmasının engelleneceğini belirten Bakan Atakan, yeni yapılacak düzenlemede otobüs ve benzeri vasıtaların güvenli bir şekilde yolcu indirip bindirebileceği uygunlukta bölümlerin de olacağını anlattı.

Son zamanlarda sürekli değiştiği yönünde eleştirilerde bulunulan Plakalar konusunda da değerlendirmelerde bulunan Bakan Atakan, “Kiralık araç plakalarında yasaya aykırı olarak hayata geçirilen beyaz zeminli ve Z harfinin sonda olduğu uygulama bakanlığımızca sonlandırılmış ve kırmızı zemin üzerinde Z harfinin başta olduğu uygulamaya yani eski ve yasal uygulamaya geçilmiştir. Bu yapılırken de ilgili taraflarla görüş alışverişinde bulunulmuştur. Kiralık araçlar dışında kalan normal araç plakalarımız için de AB standartları çerçevesinde ön ve arka beyaz olacak şekilde ölçüleri, harf büyüklükleri, sayı ve harf karakterleri belirlenmiş standart plaka uygulamasına geçilmiştir. Tüm bunları ortadan kaldıran ve standart sağlayan uygulama için daha önce öngörülen 10 yıllık geçiş süreci, güvenlik, yürülüğe girecek yeni tüzüklerle uyum ve benzeri amaçlarla 31 Ocak 2019 tarihine çekilmiştir. Bu plaka sisteminde bir değişiklik yapılmayacaktır” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Sivil Havacılık Dairesi bünyesindeki eski KTHY Çalışanlarıyla ilgili paylaşımında ise Araç kayıt biriminde, orman yangınlarını gözetleme biriminde, inşaatları denetleyen müfettişlerde ve benzeri bir çok yerde yaşanan personel sıkıntısına dikkat çekti.

Bakan Atakan, “Bu çerçevede bakanlığımıza bağlı Sivil Havacılık Dairesi bünyesinde yer alan bir kısmı eski KTHY çalışanı 21 arkadaşımız ihtiyaç duyulan farklı devlet birimlerinde görevlendirilmek üzere yukarıda belirttiğim kriter çerçevesinde ortak havuza aktarılmıştır. Bu noktada bu adımın eski KTHY çalışanlarına yönelik bir müdahale olduğu yönünde yorumlar okumaktayım. Bir grubu veya bir ekibi hedef alan bir yaklaşımımız asla olmamıştır.

Kaldı ki hem o dairede hem de bakanlığa bağlı başka birimlerde eski kthy çalışanları görev yapmaktadır. Dahası devlet tarafından maaşı ödenen herkes KKTC devletinin memuru olup verilecek görevleri layıkı ile yerine getirmeyi şiar edinmelidir. Amacımız halka her alanda daha iyi daha hızlı ve daha düzgün hizmet verebilmek adına elimizdeki iş gücünden optimum yararlanmaktır” ifadelerini kullandı.

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