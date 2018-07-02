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Sınav Heyecanı … Yks 2. Oturumu Yapıldı
02 Temmuz 2018 Pazartesi Saat 10:25

Sınav Heyecanı … Yks 2. Oturumu Yapıldı

Türkiye Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ikinci oturumu bu sabah yapıldı. Sınavın 3’üncü oturumu olan Yabancı Dil Testi de öğleden sonra gerçekleştirilecek. Türkiye Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ikinci oturumunda bu

Türkiye Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ikinci oturumu bu sabah yapıldı.

Sınavın 3’üncü oturumu olan Yabancı Dil Testi de öğleden sonra gerçekleştirilecek.

Türkiye Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ikinci oturumunda bugün Alan Yeterlilik Testi gerçekleştirildi.

Sınavın bugünkü 3’üncü ve son oturumunda ise Yabancı Dil Testi yer alacak. ..Saat15.45’te başlayacak 3’üncü oturum 2 saat sürecek.

KKTC’de Temel Yeterlilik Testi’ne 1743 aday; Alan Yeterlilik Testi’ne 1596 aday ve Yabancı Dil Testi’ne ise 174 aday başvuru yaptı.

Bu yıl ilk kez uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’de eşzamanlı olarak 3 oturum halinde gerçekleştiriliyor.

BRT/

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Sınav Heyecanı … Yks 2. Oturumu Yapıldı
Türkiye Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ikinci oturumu bu sabah yapıldı. Sınavın 3’üncü oturumu olan Yabancı Dil Testi de öğleden sonra gerçekleştirilecek. Türkiye Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ikinci oturumunda bu...
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