Avusturya Ab Dönem Başkanlığı Görevine Başladı

Avrupa Birliği dönem başkanlığı 6 aylığına Avusturya’ya geçti.

Devir teslim törenine Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz katıldı.

Başkanlığı Bulgaristan’dan devralan Avusturya’nın birinci önceliğinin yasa dışı göçmen hareketliliği olacak.

Avrupa’nın “daha çok güvenliğe” ihtiyaç duyduğu düşüncesinin destekleyen Avusturya, dönem başkanlığı için “Avrupa’yı Koru” sloganını seçti.

Bu bağlamda Kurz, Avrupa Birliği sınırları dışında sığınmacı merkezlerinin kurulmasını savunuyor.

Zira Kurz, 2015’te baş gösteren sığınmacı krizinin hemen ardından Balkan rotasının göçmenlere kapatılması düşüncesini öne sürmüştü.

Avusturya’yı dönem başkanlığı süresince İngiltere’nin AB’den ayrılmasının yanı sıra Rusya-AB ilişkileri ve ABD’deki son gelişmeler gibi zor konular bekliyor.

AB içinde diyalog köprüleri kuracağını iddia eden Avusturya, Türkiye’nin AB üyeliğine karşı çıkıyor.

Türkiye ise bu ülkenin dönem başkanlığını “kayıp” olarak değerlendiriyor.

Avusturya’nın dönem başkanlığı süresince Türkiye’nin AB üyeliği için açılması gereken fasıllara ilişkin olumlu adımlar atılmayacağı kanaatini taşıyor.