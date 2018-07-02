Hindistan’Da Bir Evde Aynı Aileden 11 Kişinin Cesedi Bulundu

Hindistan’da polis bir evde 11 ceset buldu.

Başkent New Delhi’deki Burari kasabasında bir evde, aynı aileden 11 kişinin cesedine rastlandı.

Polisten yapılan açıklamada, 10 cesedin gözleri bağlı tavana iple asılı, birinin de yerde uzanmış şekilde bulunduğu bildirildi.

Polis memuru Vineet Kumar, cesetlerin otopsi için adli tıpa gönderildiğini açıkladı.

Ölümlerin intihar veya cinayet olup olmadığı hakkında soruşturma başlatıldı. Cesetlerde herhangi bir darp izi, evin kapısında zorlama tespit edilmediği ve herhangi bir intihar notu bulunmadığı da kaydedildi.