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‘Sporun Oskarları’ Bu Gece Ödüllendiriliyor
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği tarafından geleneksel olarak verilen Yılın Başarı Ödülleri gecesi bu akşam yapılacak.
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği tarafından geleneksel olarak verilen ‘Yılın Başarı Ödülleri’ bu gece saat 20.00’de düzenlenecek törende sahiplerine verilecek.
Dernek Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada “Sporun Oskarları” olarak da adlandırılan ve uzun zamandır üzerinde konuşulan başarı ödüllerinin bu akşam yapılacak görkemli gecede sahiplerine verileceği belirtildi.
Üstün Hizmet Ödülü Mehmet Kanan’a
Dernekten yapılan açıklamada voleybol ve ülke sporuna uzun yıllardır hizmetleri bulunan Vakıflar Spor Kulübü başkanı Mehmet Kanan Ahmed Sami Topcan Spor Üstün Hizmet Ödülü’ne layık görüldü.
Yılın Sporcusu Doğukan Ulaç
49 ülkeden 2 bin 147 kişinin katıldığı 29. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nı kendi yaş grubu olan 18-24 yaş kategorisini 1. olarak tamamlayan ve genel klasmanda ikinci olan Doğukan Ulaç Mete Adanır Yılın Sporcusu Ödülü’ne layık görüldü.
Yılın Antrenörü Devecioğlu, Yılın Hakemi Malek
Yenicami’de iki yıldır başarılı sezonlar geçiren ve takımını iki yıl üst üste şampiyon yapan Teknik Direktör Sedat Devecioğlu Yusuf Kaptan Yılın Antrenörü Ödülü, 2017-2018 futbol sezonunda yönettiği başarılı maçlarda çok iyi bir performans gösteren Mehmet Malek ise Sulhi Garan Yılın Hakemi Ödülü’ne layık görüldü.
Teşvik Ödülü Hüseyin Evliya’ya
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği üyeleri arasından genç foto muhabiri Hüseyin Evliya ise Omaç Başat Spor Basını Teşvik Ödülü’nü almaya hak kazandı.
Zeka Özteknik Özel Ödülleri
Bu yıl CONIFA 2018 Dünya Kupası’nda final oynayan KKTC Futbol Milli takımı, triatlon dalında büyük başarılara imza atan ve kariyerinin 12. Ironman’ini kazanarak Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan ilk Kıbrıslı Türk Cem Dağdelen, geçtiğimiz yıl Londra’da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası’nda gösterdiği üstün performans ve atletizmde elde ettiği başarılarla Yiğitcan Hekimoğlu ve plaj voleybolu ile bu yıl ilk kez düzenlenen kar voleybolunda sergilediği performans ve elde ettiği başarılardan dolayı da Buğra Eryıldız Zeka Ozteknik Özel Ödülü’ne layık görüldü.
Telsim Teşvik Ödülü de verilecek
Dernekten yapılan açıklamada derneğin ana sponsoru olan Telsim’in de bugece yapılacak gecede iki sporcuya teşvik ödülü vereceğini açıkladı. Yapılan açıklamada son yıllarda Bilardo dalında üstün başarılar elde eden 2018 yılında hem gençlerde hem büyüklerde KKTC şampiyonluğu kazanan, geçtiğimiz yıl ise Dünya üçüncülüğü kazanana Mustafa Alnar ile Vücut Geliştirme branşında iki KKTC şampiyonluğu yanında Dünya Şampiyonluğu kazanan Aysu Dursun Telsim Teşvik Ödülü alacak isimler olarak belirlendi.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans