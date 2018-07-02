Yenicami Efsaneleri Anıldı

YAK Masterler Derneği Anı Turnuvası Cuma ve Cumartesi günü oynanan maçlarla tamamlandı.

YAK Masterler Derneği Anı Turnuvası Cuma günü Ortaköy Sahası’nda başladı. Yenicami’ye hizmeti geçmiş olan rahmetli Mehmet Küçük, Mehmet Salih Kahveciler, Mehmet Akyerli ve Ahmet Sönmez anısına YAK Masterler Derneği tarafından düzenlenen turnuva Cumartesi günü tamamlandı. YAK Masterler Derneği, Türk Ocağı masterleri, Güzelyurt masterleri ve Lefkoşa masterlerinin yer aldığı turnuva, anı turnuvası olduğu için her takım birinci sayıldı.

En centilmen takım olarak Güzelyurt masterleri seçildi. YAK Masterler Derneği tarafından takımlara kupa, hakemlere ve 4 rahmetli Yenicamililerin ailesine plaket takdim edildi.

Turnuvada maç sonuçları şöyledir.

Cuma günü saat 18.00 YAK masterleri-Güzelyurt masterleri:1-1

Türk Ocağı masterleri-Lefkoşa masterleri:1-0

Cumartesi saat 17.30 Türk Ocağı masterleri-Güzelyurt masterleri:2-3

Lefkoşa masterleri-YAK masterleri:2-3