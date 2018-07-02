Maraşlı Anıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Spor İşleri tarafından organize edilen 8.Osman Maraşlı Plaj Voleybolu Anı Turnuvası dün DAÜ Deniz Tesislerin’de tamamlandı.

Cumartesi başlayan turnuva da bir kız bir erkek ve 3’lü erkek kategorilerinde Pazar gün oynanan final karşılaşmaları ile dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Bir kız bir erkek kategorisinde 4. Kemal ve Doğa, 3. Talat ve Zalihe,2.Ertan ve Fatma olurken şampiyon Cemal ve Beste ikilileri şampiyon oldu. Turnuvanın en çok merakla beklenen kategorisi olan 3’lü erkeklerde 6.Ali, Maxim ve Ahmet, 5.Ertan, Umut ve Ahmet,4. Cemal, Ecevit ve Douglas, 3.İsmail, Münür ve Kmeal,2. Osman, Kemal ve Burak olurken 1. Talat, Osman ve Umut 3’lüsü oldu. Doğu Akdeniz Üniversitesi sponsorluğunda gerçekleştirilen turnuvada aynı zamanda bireysel ödüllerde verilirken en güçlü erkek ödülü Osman Çetintaş, en güçlü Bayan Beste Güven, en genç sporcu Fatma Kesken, en iyi seyirci Hasel Tamel ve en iyi amatör Cemal Konnolu oldu.