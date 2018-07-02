Balonları Avladılar

Karaoğlanoğlu Tekneden Olta ile Balon Balığı avı müsabakası yapıldı.

Avcılık Federasyonu faaliyet programında yer alan Karaoğlanoğlu Tekneden Olta ile Balon Balığı Avı Müsabakası bugün gerçekleştirildi. 37 teknenin katıldığı müsabaka Karaoğlanoğlu Balıkçı Barınağı’nda yapıldı. Etkinliğe yarışmacılar yanında Karaoğlanoğlu halkı da ilgi gösterirken, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı da ödül törenine katıldı. A ve B olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmada, dereceye giren takım ve isimler şöyle;

A KATEGORİSİNDE

1- Gazimağusa Avcılık ve Atıcılık Kulübü

2- Karaoğlanoğlu Avcılık, Atıcılık ve Balıkçılık Derneği

3- Lefke Avcılık ve Atıcılık Birliği

A KATEGORİSİNDE EN BÜYÜK BALIK

Ecevit Çaka

B KATEGORİSİNDE

1- Gazimağusa Avcılık ve Atıcılık Birliği

2- Karaoğlanoğlu Avcılık Atıcılık ve Balıkçılık Derneği

3- Karaoğlanoğlu Avcılık Atıcılık ve Balıkçılık Derneği

B KATEGORİSİNDE EN BÜYÜK BALIK

Münür Şonya