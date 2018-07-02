24 Saat Nefes Nefese Yarıştılar

Kyrenia Off Road Derneği tarafından bu sene dördüncüsü organize edilen ve ana sponsorluğunu Gepaz Yağı Market’in üstlendiği 24 saat offroad yarışı tamamlandı. Zorlu yarışı ralli kategorisinde Halim Kahveciler-Ramadan Uzun ikilisi, Raid kategorisinde Levent Sönmez-Yakup Yücel ikilisi ve macera kategorisinde Edim Macila-Eser Harper ikilisi kazandı

Gepaz Yapı Market’in ana sponsorluğunu üstlendiği 24 saat offroad yarışı geçilen 4 uzun etabın ardından tamamlandı. Cumartesi günü 13.00’te Girne Kordon boyu Atatürk büstü önünde yapılan törenle başlayan yarış, tam 24 saatte geçilen yaklaşık 500 kilometrenin ardından, dün 13.00’te, başladığı yer olan Girne Kordonboyu’nda sona erdi. Ekipler Girne’den start aldıktan sonra ilk etap için; Haspolat, Balıkesir, Mora, Paşaköy, Turunçlu, Kurudere, Serdarlı ve Geçitkale güzergahında ilk etabı tamamladılar. Havanın kararmasının ardından ikinci etap için; Akova, Çınarlı, Altınova, Ergazi, Kilitkaya ve Büyükkonuk güzergâhını takip edip kampa vardılar. Gece verilen servis arasının ardından gün doğmadan üçüncü etap için Büyükkonuk, Mehmetcik, Yedikonuk, Kaplıca, Tatlısu ve Mersinlik güzegahlarını takip ettikten sonra son etap için; Tatlısu, Bahçeli, Esentepe, Karaağaç ve Alagadi güzergâhlarını geçtiler.

Girne Kordonboyu’nda yapılan ödül töreninde Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve sponsorlar da katıldı. Günün ralli kategorisinde birincisi Halim Kahveciler-Ramadan uzun ikilisi olurken ikinci Niyazi Bedel-Hasan Güney ikilisi ve üçüncü Cem Aytaç-Cevdet Alptürk ikilisi oldu. Raid kategorisinde ise ilk sıradaki ekip Levent Sönmez-Yakup Yücel ikilisiydi. İkinci Sander Kahveciler-Eser Sulo ikilisi olurken onları Adil Aroğlu-Aral Tahir Aziz ikilisi takip etti. Macera kategorisi ile yarışa renk katan ekiplerden Edim Macila-Eser Harper ikilisi ilk sırada yer alırken onları sırasıyla Göksel Macila-Birkan Karaderi ikilisi ve Vural Tabak takip etti.

Gepaz Yapı Market’in ana sponsorluğunda yapılan yarışa; Topline, North Steel Homes, TPS, Sermet Benli Sigorta Acenteliği, Telsim Vodafone, Capital Radyo, Spor Dairesi, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı katkıda bulundu.