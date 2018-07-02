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Ulutuğ Ölümünün 40. Yıldönümünde Mezarı Başında Anılacak
02 Temmuz 2018 Pazartesi Saat 10:27

Ulutuğ Ölümünün 40. Yıldönümünde Mezarı Başında Anılacak

“İlk Sahne”ve “Devlet Tiyatroları”nın kurucusu Üner Ulutuğ, ölümünün 40. Yıldönümünde mezarı başında anılıyor. Devlet Tiyatroları’ndan yapılan açıklamada, anma töreninin bugün saat 10.00’da Lefkoşa Mezarlığı’nda y

“İlk Sahne”ve “Devlet Tiyatroları”nın kurucusu Üner Ulutuğ, ölümünün 40. Yıldönümünde mezarı başında anılıyor.
Devlet Tiyatroları’ndan yapılan açıklamada, anma töreninin bugün saat 10.00’da Lefkoşa Mezarlığı’nda yer alacağı belirtildi.

1938 yılında Lefkoşa’da doğan Ulutuğ,Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirerek Kıbrıs’a döndü.
Önceleri Kıbrıs Radyosu ve Televizyonunda programcı olarak işe başladı. Radyoda skeçler yanında televizyondada tamamen amatörce tiyatro oyunları sergiledi.Bayrak Radyo Televizyon Kurumunun ilk yıllarında program yapımcısı olarak katkıları oldu.

Arkadaşları ile İlk Sahne Tiyatro’sunu kurdu. Daha sonra zamanın bayraktarı Kenan Coyğun’un talimatı ile İlk Sahneyi Devlet Tiyatrosuna dönüştürerek Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrolarının kuruluşunu tamamladı.

Üner Ulutuğ imkansızlıklar içerisinde Atatürk İlkokulunun salonunda oyunlarını arkadaşları ile sahnelemeye başladı ve tiyatro sezonu boyunca yılda en az üç oyun sahnelemeye çalışıldı.

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Ulutuğ Ölümünün 40. Yıldönümünde Mezarı Başında Anılacak
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