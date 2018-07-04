Hava Sıcaklıkları Artıyor

Hava sıcaklıkları artıyor.Meteoroloji Dairesi’in tahminlerine göre hava sıcaklığı iç kesimlerde 41 dereceye kadar çıkacak.Daire’nin 9 Temmuza dönemine kadar olan hava tahmin raporuna göre, bugün ve yarın yer yer sis olacak. En yüksek