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“Eğitimde Uluslararası Liderler Forumu” Düzenleniyor
03 Temmuz 2018 Salı Saat 09:48

“Eğitimde Uluslararası Liderler Forumu” Düzenleniyor

Türk Birliği Dayanışma Derneği (Türk-Bir) bugün, “Eğitimde Uluslararası Liderler Forumu” düzenliyor. Türk-Bir’den yapılan açıklamaya göre, form KKTC Dışişleri Bakanlığı Konferans Salonu’nda yer alacak. Saat 10.30’da başlaya

Türk Birliği Dayanışma Derneği bugün, “Eğitimde Uluslararası Liderler Forumu” düzenliyor. Türk-Bir’den yapılan açıklamaya göre, form KKTC Dışişleri Bakanlığı Konferans Salonu’nda yer alacak.

Saat 10.30’da başlayacak forumun açılış dersini Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay verecek.

Açılış konuşmalarını ise Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı yapacak.
7 Temmuz’da tamamlanacak Liderler Forumu’na Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve İran’dan yaklaşık 100 kişi katılacak.

Katılımcılar arasında Azerbaycan Diaspora Bakan Yardımcısı, Milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı özel temsilcisi, Eğitim Bakanlığı özel temsilcisi ile beraber her ülkeden rektörler, okul müdürleri var.

Liderler Forumu ilk 3 gün eğitim çalıştayı olmak üzere tarihi ve kültür turları ile beraber toplam 5 gün sürecek.Türk-Bir Genel Başkanı Güven Arıklı, çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada “İzolasyonlar ve çeşitli ambargoların uygulandığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtılması ve haklı sesinin duyurulması için Türk-Bir olarak Makedonya, Rusya, İran, Kazakistan, Azerbaycan, Kosova, Güney Kore, İtalya, İspanya, İsrail, Kırgızistan’da sempozyumlara, çalıştaylara, şenliklere, televizyon ve radyo programlarına katılarak sesimizi duyurmaya çalıştık” dedi.

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