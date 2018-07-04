Kıbrıs Türk Diyabet Derneği’nin “Diyabetle Kaliteli Yaşam Yaz Kampı” başladı.Sea Life Hotel’de 6 Temmuz tarihine kadar yer alacak yaz kampında, yaşam tarzı değişikliği yönünde teorik ve pratik bilgiler veriliyor.

Katılımcılar; diyabetten korunmak, diyabetlerini kontrol altına almak ve sağlıklı yaşamak için “yaşam tarzı değişikliği” dendiğinde ne anlaşılması gerektiği konusunda kampa katılan doktorlar tarafından bilgilendiriliyor.

Programda sabah yürüyüşleri, sosyal etkinlikler yanında kampa katılanların her gün açlık ve tokluk kan şekerleri kontrol edilerek aldıkları besinlerin vücutlarında kan şeker seviyesine etkileri hakkında fikir sahibi olmaları sağlanacak.