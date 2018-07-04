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Soylu’Dan Leyla Aydemir Açıklaması: Ufak Bir Darp, Bulunduğu Yere Sonradan Konulmuş
03 Temmuz 2018 Salı Saat 09:49

Soylu’Dan Leyla Aydemir Açıklaması: Ufak Bir Darp, Bulunduğu Yere Sonradan Konulmuş

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk yayınında Hande Fırat'ın sorularını yanıtlıyor. Küçük Leyla ile ilgili açıklamalarda bulunan TC İçişleri Bakanı Soylu, "İlk belirlemelere göre tecavüz yok. Çok ufak bir

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk yayınında Hande Fırat’ın sorularını yanıtlıyor.

Küçük Leyla ile ilgili açıklamalarda bulunan TC İçişleri Bakanı Soylu, “İlk belirlemelere göre tecavüz yok. Çok ufak bir darp görünüyor. Bulunduğu yere sonradan konulmuş” dedi.

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Soylu’Dan Leyla Aydemir Açıklaması: Ufak Bir Darp, Bulunduğu Yere Sonradan Konulmuş Haberi

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Soylu’Dan Leyla Aydemir Açıklaması: Ufak Bir Darp, Bulunduğu Yere Sonradan Konulmuş
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