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Ağrı’Da Kaybolan 4 Yaşındaki Leyla Ölü Bulundu
03 Temmuz 2018 Salı Saat 09:49

Ağrı’Da Kaybolan 4 Yaşındaki Leyla Ölü Bulundu

Ağrı'da, ailesi ile bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, köyde ölü bulundu. Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde k

Ağrı’da, ailesi ile bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, köyde ölü bulundu.

Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla’yı arama çalışmalarının 18. gününde acı haber geldi.

Leyla’dan kaybolduğunun 18’inci gününde, bugün akşamüstü, acı haber geldi. Leyla’nın cansız bedeni, didik didik edilen Bezirhane köyüne 2 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiine ot biçmek için giden bir köylü tarafından bulundu.
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden jandarma, çevrede önlem aldı. Ekipler, köye giriş çıkışları kapattı. Küçük kızın bulunduğu yere kimseyi yaklaştırmayan jandarma, olay yerinde inceleme başlatarak delil aradı. Küçük kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Ağrı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Acı haberi alan Leyla’nın ailesi, sinir krizi geçirdi, gözyaşlarına boğuldu.

Minik Leyla’yı arama çalışmalarına, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinden getirilen kadavra ve ceset arama köpekleri, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına bağlı 10 kişilik arama kurtarma ekibi, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 11 kişiden oluşan özel ekip, Van ve Ağrı AFAD ekipleri, UMKE, 112 Acil Sağlık ve Türk Kızılayı görevlileri ve Batman’dan gelen 5 gönüllü avcı katılmıştı.

Leyla’nın dedesi Zeki Aydemir, “Torunumu bugün ot biçmek için bölgede giden bir köylü bulmuş. Bize haber verdi. Gidip baktığımızda yüzü suya basılmış şekilde duruyordu. Sırtında yara izleri vardı. Yüzüne bakamadım. Mavi gözlümü bu hale getirenlerin bulunup adalet önünde hesap versin” dedi.

Öte yandan Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen 2 savcı, bölgeye gelerek inceleme başlattı.

Timeturk/

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Ağrı’Da Kaybolan 4 Yaşındaki Leyla Ölü Bulundu Haberi

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