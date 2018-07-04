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Kuzey Kıbrıs Klasik Ve Spor Otomobil Kulübü İstanbul’Daki Festivale Katıldı
03 Temmuz 2018 Salı Saat 09:49

Kuzey Kıbrıs Klasik Ve Spor Otomobil Kulübü İstanbul’Daki Festivale Katıldı

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü, İstanbul’da yapılan 1. Klasik Otomobil Festivali’nde KKTC’yi temsil etti. Türkiye Antika Otomobil Federasyonu tarafından 30 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü, İstanbul’da yapılan 1. Klasik Otomobil Festivali’nde KKTC’yi temsil etti.

Türkiye Antika Otomobil Federasyonu tarafından 30 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen festivale, 3 klasik otomobille katılan Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün standı yoğun ilgi gördü. Uluslararası Klasik Otomobil Federasyonu Başkan Yardımcısı Tiddo Bresters ve Türkiye Antika Otomobil Federasyonu Başkanı Cengiz Arsay da KKTC standını ziyaret edip, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü hakkında detaylı bilgi aldı. Klasik otomobil merakıyla bilinen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de KKTC standındaki klasik otomobilleri inceledi, kulüp yetkilileriyle görüştü.

Türkiye ve KKTC’nin yanı sıra İsveç, Hollanda, Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Sırbistan, Macaristan, Karadağ ve Kosova’dan klasik araba kulüplerinin katıldığı festivalde klasik otomobil müzayedesi, klasik araba parçası satışı, konserler ve drive-in sinema gibi etkinlikler de yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü Başkanı Argun Paralik, Başkan Yardımcısı Akın Demirağ, Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sokullu, eski başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Taner Konat ve eski başkan Simavi Aşık’tan oluşan KKTC heyetinin festivale katılımı Türkiye Antika Otomobil Federasyonu’nun daveti ve KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın teşvik ve himayesinde gerçekleşti.

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