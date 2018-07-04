4 Kadın Yelkenci, 44 Gün Süren Yolculuklarını Tamamladı

Kendilerine “Deniz Tutkusu Seyirde” adını veren Neşe Hasipek, Ceyda Güleçyüz, Şule Kükrer ve Ferda Volkan, dünyaya barış mesajı vermek için 19 Mayıs’ta Bodrum’dan yola çıktı.

13 metrelik yelkenli tekneyle “Doğu Akdeniz – Kıbrıs Barış Seyri” için Bodrum Marina’dan “Yurtta barış, dünyada barış” sloganıyla yola çıkan ekip, bin 400 millik ve 44 gün süren yolculuklarını Bodrum’da tamamladı.

Marmaris, Fethiye, Finike, Kaş, Antalya, Alanya, Gazipaşa, Side, Anamur ve Mersin gibi belirlenen 23 noktada mola veren ekip, Girne’de ise seyir fotoğraflarından oluşan sergi açtı.

4 kişilik ekip, Bodrum Marina’da düzenlenen törende çiçeklerle karşılandı…

Teknenin kaptanı Neşe Hasipek, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Çok mutluyuz. Aslında bizim için bir maratondu. Gittiğimiz yerlerde çok güzel karşılandık. Barış çığlıkları atıyoruz.” dedi.