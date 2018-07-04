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Ulutuğ Anıldı
03 Temmuz 2018 Salı Saat 09:50

Ulutuğ Anıldı

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları kurucusu sanatçı Üner Ulutuğ 40’ncı ölüm yıldönümünde Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı… Ailesi, sevenleri ve birçok sanatçının katıldığı törende ko

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları kurucusu sanatçı Üner Ulutuğ 40’ncı ölüm yıldönümünde Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı…

Ailesi, sevenleri ve birçok sanatçının katıldığı törende konuşan Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Halil İbrahim Doğan, Ulutuğ’un Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosuna adını yazdırmış, Kıbrıs’ta tiyatro seyircisini yokluklar içerisinde oluşturmaya çalışmış ve tiyatronun temellerini atmış usta bir isim olduğunu söyledi.

1962 yılında Ankara Devlet Konservatuarından mezun olan Üner Ulutuğ’un Kıbrıs’a gelerek uzun yıllar hizmet verdiğini de kaydeden Doğan, tiyatro çalışmaları yanında Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda da çalıştığını söyledi.

Doğan, bundan sonra her 2 Temmuz’da Üner Ulutuğ’u mezarı başında anacaklarını da dile getirdi.

Törende daha sonra Ulutuğ’un ailesi, sevenleri ve tiyatrocu arkadaşları da söz alarak duygu ve düşüncelerini aktardı.

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