16-30 Haziran Dönemi Zahire Ödemeleri Yarın Yapılacak

Toprak Ürünleri Kurumu, 06 Haziran 2018 – 15 Haziran 2018 döneminde alımını yapmış olduğu toplam 450.31 M.Ton 2018 ürünü arpa, buğday ve tritikalenin brüt 430,265.00 TL tutan zahire üretici ödemelerine 6 Temmuz 2018, Cuma günü ve yine alımını yapmış olduğu toplam 93.92 Ton 2018 İlkbahar ürünü patatesin brüt 112,704.00 TL tutan üretici ödemelerini 29 Haziran Cuma günü gerçekleştirildiğini açıkladı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada Toprak Ürünleri Kurumu’nun, üretici ödemelerinin en erken zamanda yapılması hususuna önem verdiği belirtilerek, 16 Haziran 2018 – 30 Haziran 2018 döneminde alımını yapmış olduğu toplam 975.27 M.Ton 2018 ürünü arpa, buğday ve tritikalenin brüt 929,188.00 TL tutan zahire üretici ödemelerinin yarın yapılacağı ifade edildi.

Toprak Ürünleri Kurumu 01 Temmuz 2018 tarihinden itibaren alımını yapmakta olduğu arpa, buğday ve tritikalenin zahire üretici ödemelerini haftalık bazda yapmayı planlamakta olup zahire alım dönemi ile ödeme programı aşağıdaki gibidir.

ALIM PERİYODU ÜRETİCİ ÖDEME TARİHİ

1 TEMMUZ 2018 – 8 TEMMUZ 2018 13 TEMMUZ 2018

9 TEMMUZ 2018 – 15 TEMMUZ 2018 19 TEMMUZ 2018

16 TEMMUZ 2018 – 22 TEMMUZ 2018 27 TEMMUZ 2018

23 TEMMUZ 2018 – 31 TEMMUZ 2018 7 AĞUSTOS 2018

SONRAKİ ALIMLAR 31 AĞUSTOS 2018