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Suriye’Nin Güneyinde Ateşkes Görüşmeleri Sonuçsuz Kaldı
05 Temmuz 2018 Perşembe Saat 09:49

Suriye’Nin Güneyinde Ateşkes Görüşmeleri Sonuçsuz Kaldı

Rus ve askeri muhalif heyetlerin, Dera ve Kuneytra illerinde kapsamlı bir ateşkesin sağlanması için yaptığı görüşmede sonuca varılamadı.Askeri muhaliflerin temsilcileri ile Rus heyeti bugün Dera'da bir araya gelerek, Dera ve Kuneytra�

Rus ve askeri muhalif heyetlerin, Dera ve Kuneytra illerinde kapsamlı bir ateşkesin sağlanması için yaptığı görüşmede sonuca varılamadı.Askeri muhaliflerin temsilcileri ile Rus heyeti bugün Dera’da bir araya gelerek, Dera ve Kuneytra’da kalıcı ateşkesin şartlarını görüştü.

Müzakere heyeti, Suriye’nin güneybatısında bulunan Dera’da Rusya ile yürütülen görüşmelerde sonuç alınamadığını açıkladı.Heyet, Rusya’nın muhaliflerin elindeki ağır silahların hepsinin bir anda verilmesini istemediğini belirtti.
Ancak muhaliflerin “yerinden edilen sivillerin evlerine dönmesi ve rejim ile İran destekli grupların 10 Haziran’dan sonra Dera’da ele geçirdikleri yerlerden çekilmesi” taleplerinin Rusya tarafından kabul edilmemesi üzerine anlaşmaya varılamadığını bildirdi.

Rusya ile öğle saatlerinde görüşen muhalif heyeti, rejim ordusu ve güvenlik güçlerinin güneydeki bölgelere girmemesi için taahhüt istemişti. Sivillerin evlerine yeniden dönmesi ve tutukluların serbest bırakılmasını isteyen muhalifler, ateşkesin sağlanması halinde ellerindeki ağır silahları aşamalı olarak teslim etmeyi teklif etmişti.
Öte yandan askeri muhalifler, Rusya ile 30 Haziran’da bir araya gelerek görüşmeler yürütmüş ancak sonuçsuz kalmıştı. Müzakerelerin ilerleyen tarihlerde yeniden yapılması bekleniyor.

Rejim güçleri ve destekçileri, ülkenin güneybatısındaki Dera’da 10 Haziran’dan itibaren bazı yerleri ele geçirmişti. Daha sonra 20 Haziran’da Dera’da askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri ele geçirmek için Rusya’nın hava desteğiyle askeri operasyon başlatmıştı.

BM’ye bağlı Dünya Gıda Programı Sözcüsü Bettina Luescher, dün yaptığı açıklamada, Dera’da 270 ila 330 bin sivilin yerinden edildiği bilgisini paylaşarak Dera’yı terk eden sivillerin Ürdün sınırı ve Golan Tepeleri gibi nispeten daha güvenli bölgelere kaçtığını kaydetmişti.

Dera ve Kuneytra, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya’nın Mayıs 2017’de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra’yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

BM yetkilileri, Dera’da 750 bin kişinin hayatından duydukları endişeyi sık sık dile getiriyor.

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