Bm Güvenlik Konseyi Suriye İçin Toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye’nin güney batısında artan çatışmalar nedeniyle bugün toplanıyor.

BM Güvenlik Konseyi’nin temmuz ayı dönem başkanı İsveç’in BM Daimî Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, konseyin İsveç ve Kuveyt’in talebi üzerine Suriye’nin güney batısında artan çatışmalar ve kötüye giden insani durumu görüşmek üzere bugün toplanacağı duyuruldu.

Suriye’de tarafların sivilleri ve sivil altyapıyı korumada başarısız olduğuna işaret edilen açıklamada, gerginlik ve şiddetin azaltılmasına yönelik çabaların artırılması çağrısı yapıldı.BM, Suriye’nin güney batısındaki çatışmalar nedeniyle 750 bin kişinin hayatından endişe edildiğini sık sık tekrarlıyor.

Rejimin başlattığı askeri operasyonda 20 Haziran’dan bu yana en az 104 sivil hayatını kaybetmişti.