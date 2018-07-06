“Kuzey Kıbrıs Turizm Stratejisi 2024 Çalıştayı” Yarın Başlayacak

Turizm ve Çevre Bakanlığı, turizm sektörü için yol haritası oluşturma hedefiyle “Kuzey Kıbrıs Turizm Stratejisi 2024 Çalıştayı” düzenliyor.

İki gün sürecek çalıştay yarın başlayacak. Bakanlıktan verilen bilgiye göre, yarın saat 10.30’da Girne Oscar Hotel’de başlayacak çalıştaya devlet ve hükümet yetkilileri de katılacak.“Durum Analizi”, “SWOT Analizi”, “Hedefler”, “Ürün Konumlandırma” ve “ İç Turizm ve Ulaşım” olmak üzere 5 ana başlıktan oluşacak çalıştayda, yasalardan tüzüklere, tanıtımdan pazarlamaya, kültürel mirastan eğitime, çevreden ulaşıma kadar birçok başlık da masaya yatırılacak.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, çalıştayla ilgili değerlendirmesinde, “Temel amaç üretim, yönetim ve uygulama süreçlerinde turizm sektörünün önüne bir yol haritası koyabilmek ve yönlendirme” diyerek, emredici değil yönlendirici, statik değil dinamik bir çerçeve oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.Çalıştayda 5 farklı masada, 5 ayrı moderatör ve 5 ayrı ekib çalışma yürütecek .