Trafik Kazasında Ağır Yaralanan Ali Cevat Tabiyet Yaşamını Yitirdi

Yenierenköy’de yaklaşık bir ay önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 78 yaşındaki Ali Cevat Tabiyet (E) bu akşamüzeri hayatını kaybetti. Kaza, 6 Haziran’da Yenierenköy’deki 8 Ağustos Caddesi ile Şehit İbrahim Haşim Sok