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05 Temmuz 2018 Perşembe Saat 09:50
Kalın’Dan ‘Kabine’ Açıklaması
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 9 Temmuz günü açıklanacağını bildirdi. Kalın, "Meclisteki yemin töreni ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin açıklanacağı zaman aralı
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin 9 Temmuz günü açıklanacağını bildirdi.
Kalın, “Meclisteki yemin töreni ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin açıklanacağı zaman aralığında ilk Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlanacaktır.” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 9 Temmuz günü saat 18.00’de “Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni”nin yapılacağını açıkladı.
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