Türkiye’De Yeni Khk Yayımlandı

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik Kanun Hükmünde Kararname yayımlandı..

Kararname ile Bakanlar Kurulu’nun bazı görev ve yetkileri Cumhurbaşkanı’na devredildi.

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından yeni sisteme geçilmesi yönünde hazırlılar tamamlanıyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan 477 Sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yönelik düzenlemeler yer aldı.

Resmi Gazete’de yayaımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile bazı kanunlarda yer alan Bakanlar Kurulunun bazı görev ve yetkileri Cumhurbaşkanına devredildi.

Yeni Kanun Hükmünde Kararname ile 1924 yılından 1960’a kadar çıkarılmış bazı kanunlarda yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi ile 1963-2017 yıllarındaki bazı kanunlarda geçen “Bakanlar Kurulu” ve “Başbakanlık” ibareleri, “Cumhurbaşkanı” ve “Cumhurbaşkanlığınca” olarak değiştirildi.

Söz konusu düzenlemeyle, yürürlükte bulunan kanun ve KHK’larla Bakanlar Kurulu ve bakanlara yapılmış olan atıflar, Cumhurbaşkanına yapılmış sayılacak.

Yeni düzenleme Cumhurbaşkanının yemin ederek göreve başladığı tarihte yürürlüğe girecek.

AA/