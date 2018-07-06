İskele Sokak Basketbolu İle Şenlendi

İskele Belediyesi Spor Kulübü Derneği Antrenörü Şevki Pırlanta’nın öncülüğünde yaklaşık 60 çocuk ve gencin katıldığı heyecanlı ve bir o kadar çekişmeli anlara sahne olan Sokak Basketbol Şöleni’ne ailelerin de katılımı yoğun oldu. Spor Tesislerinde yer alan 12. Sokak basketbol Şöleni 2 saat sürdü. Festival havasına yakışır bir şekilde gerçekleşen maçların sonunda şölene katılan tüm sporculara Meclis Üyeleri Sefa Kurukafa ve Çağlar Karadağ tarafından madalya, katılım belgesi ve şölene özel tasarlanan formalar hediye edildi.