- Kalın’Dan ‘Kabine’ Açıklaması
- Endonezya’Da Feribot Faciasında Ölenlerin Sayısı 34’E Yükseldi
- Caz Atölye Çalışması Ve Caz Konseri 6 Temmuz’Da
- Dostluk Maçı Yapacaklar
- İsrail’De 4,5 Büyüklüğünde Deprem
- Hedefleri 12’Den Vurdular
- İskele Festivali’Nde Larnakalılar Gecesi Düzenlendi
- 16-30 Haziran Dönemi Zahire Ödemeleri Yarın Yapılacak
- Türkiye’De Yeni Khk Yayımlandı
- Transferde Mtg’Den Gövde Gösterisi
- İskele Sokak Basketbolu İle Şenlendi
- Türkiye’De Seçim İçin Kurulan Millet İttifakı Dağıldı
- Türkiye’De Ysk Kesin Seçim Sonuçlarını Açıkladı
- Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
- Trafik Kazasında Ağır Yaralanan Ali Cevat Tabiyet Yaşamını Yitirdi
- Tcg Barbaros Gazimağusa Limanı’Nda Halkın Ziyaretine Açılıyor
- Suriye’Nin Güneyinde Ateşkes Görüşmeleri Sonuçsuz Kaldı
- Ltb-Emaa Kurs Kayıtları İçin Son Tarih 6 Temmuz
- Avrupa Birliği’Nden İsrail’E Yıkımı Durdur Çağrısı
- Spehar Cuma Günü Liderlerle Görüşecek
- Bm Güvenlik Konseyi Suriye İçin Toplanıyor
- Erdoğan, Pazartesi Yemin Edecek
- Oscarlar Ödüllerini Aldı
- Ap Raporunda Kıbrıs Şartı
- 12 Kategoride 84 Kişi Yarıştı
- Dünya Kupası’nda Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu
- Güzelyurt ‘ta Çocuk Şenliği Düzenlendi
- Türkiye’De Yapılan Seçimlerin Kesin Sonuçları Bugün Açıklanıyor
- Srebrenitsa Soykırımı’Nın 35 Kurbanı 11 Temmuz’Da Toprağa Verilecek
- Yök Üniversite Kontenjanları Hakkında Bilgi Verdi
- “Kuzey Kıbrıs Turizm Stratejisi 2024 Çalıştayı” Yarın Başlayacak
- Elitaş: Ohal, 18 Temmuz Gecesi Kalkacak
- “Eğitimde Uluslararası Liderler Forumu” Düzenleniyor
- Tc-Kktc Ticaret Odası Formu Oluşturuluyor
- Katar Suudi Arabistan İle Arasındaki ‘hac’ Sorununu Bm’ye Yazdı
- Güzelyurt’Ta Manuş Baba Rüzgarı Esti
- İskele Festivali’Nde Larnakalılar Gecesi Düzenlendi
- Güzelyurt ‘ta Çocuk Şenliği Düzenlendi
- Caz Atölye Çalışması Ve Caz Konseri 6 Temmuz’Da
- Ltb-Emaa Kurs Kayıtları İçin Son Tarih 6 Temmuz
- Hedefleri 12’Den Vurdular
- 12 Kategoride 84 Kişi Yarıştı
- Oscarlar Ödüllerini Aldı
- Dostluk Maçı Yapacaklar
- İskele Sokak Basketbolu İle Şenlendi
- Transferde Mtg’Den Gövde Gösterisi
- Dünya Kupası’nda Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu
- Srebrenitsa Soykırımı’Nın 35 Kurbanı 11 Temmuz’Da Toprağa Verilecek
- Türkiye’De Yeni Khk Yayımlandı
- Türkiye’De Yapılan Seçimlerin Kesin Sonuçları Bugün Açıklanıyor
- Erdoğan, Pazartesi Yemin Edecek
- Kalın’Dan ‘Kabine’ Açıklaması
- Türkiye’De Seçim İçin Kurulan Millet İttifakı Dağıldı
- Türkiye’De Ysk Kesin Seçim Sonuçlarını Açıkladı
- Yök Üniversite Kontenjanları Hakkında Bilgi Verdi
- Ap Raporunda Kıbrıs Şartı
Dostluk Maçı Yapacaklar
Kanada’nın Montreal kentinde düzenlenen RoboCup 2018 Robotlararası Dünya Futbol Kupası’nda Dünya Şampiyonu olan Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımı ekibi, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit’i makamında ziyaret etti.
Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel ile Robot Futbol Takımı ekibi Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit’e, Yakın Doğu Üniversitesi 3D Laboratuarında mekanik ve elektronik tasarımları yapılan ve yapay zeka kodlamaları % 100 Yakın Doğu Üniversitesi tarafından geliştirilen Robot Futbol Takımının başarıya giden yolunu anlattı. Ziyarette, 2050 yılında düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupasında şampiyon olacak takımla, Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımının bir dostluk maçı yapabilmenin hedef olarak belirlendiği de ifade edildi.
Bakan Cemal Özyiğit; “İleri Vizyon Sahibi Yakın Doğu Üniversitesi’nin Ülkemize Getirdiği Dünya Şampiyonluğunu Takdir Ediyorum”
Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit kabulde yaptığı konuşmada, Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon Merkezi ekibinin ülkemize getirdiği dünya şampiyonluğunun gurur verici olduğunu vurgulayarak ekibi ve Yakın Doğu Üniversitesini tebrik etti. Robot Futbol takımına bu imkanları tanıyan ileri vizyon sahibi Yakın Doğu Üniversitesi ailesini takdir ettiğinin de altını çizen Bakan Özyiğit, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve kendi adına teşekkürlerini sunarak, bir antrenman gününde yerinde ziyaret ederek robotların sahadaki performanslarını görmek istediğini belirtti.
Doç. Dr. İrfan S. Günsel: “Dünya Şampiyonluğumuz KKTC’ye Armağan Olsun…”
Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel ziyarette yaptığı konuşmasında, Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Laboratuvarı tarafından geliştirilen Robotik Futbol Takımının Kanada’da düzenlenen Robocup 2018 Robotlararası Futbol Dünya Kupasında şampiyonluğa ulaşmasından gurur duyduklarını belirtti. Robot Futbol Takımının dünya şampiyonluğunun, Yakın Doğu Üniversitesinin üçüncü nesil üniversiteler arasında yer alma vizyonunun hayata geçirilmesi konusunda en güzel örneklerinden birisi olduğunu dile getiren Doç. Dr. Günsel, “Kanada’da yapılan Dünya Robot Futbol şampiyonasında hiç gol yemeden namağlup olarak dünya şampiyonu olduk. Ekibimizi ve robotlarımızı kutluyorum, Dünya Şampiyonluğunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne armağan ettiğimiz için de mutluyuz. Üçüncü nesil üniversiteler arasında yer alma vizyonumuzun en güzel örneklerinden biri olan robotik çalışmalarımızda her yeni gün bu alanda geleceğin inşasına yönelik yeni atılımlar gerçekleştiriyoruz. Buradaki temel nokta robotlardan oluşan takımımızın göstermiş olduğu başarının diğer takımlara karşı göstermiş olduğu skorer üstünlükten ziyade teknoloji alanında ortaya koyduğumuz vizyonel çalışmaların uluslararası alanda gelmiş olduğu seviyenin tescili niteliğinde olmasıdır. Dünya Şampiyonluğuna ulaşmamız bizim teknoloji alanında dünya devleriyle rekabet edebileceğimizi göstermiş, bu alandaki çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmedeki heyecanımızı artırmış ve Kıbrıs Türkü’nün imkan sağlandığında neler başarabileceğini bir kez daha göstermiştir” dedi.
Futbolcu Robotlar ve Yapay Zekaları Yakın Doğu Üniversitesi Araştırma Laboratuarlarında Geliştirildi…
Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımı Kaptanı Ersin Aytaç’da, Robot Futbol Takımı hakkında Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit’e teknik açıklamalarda bulunarak, 8 robottan oluşan Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımı NEUIslanders’ın tüm mekanik ve elektronik tasarımları ile yapay zeka kodlamalarının % 100 Yakın Doğu Üniversitesi’nin kendi üretimi olup, araştırma laboratuarlarında ekip arkadaşları tarafında tasarlanarak üretildiğini belirtti. Aytaç, her biri özel bir teknolojiyle el yapımı olarak üretilen futbolcu robotların, üç boyutlu bir koordinasyon ve iletişim sistemiyle yönetildiklerini, elektrik elektronik mühendisleri ile Bilgisayar mühendislerinin ortak çalışmasıyla bu yıl, takımı yöneten yapay zekanın sıfırdan yazılarak daha ofansif bir robotik futbol takımı ürettiklerini vurguladı.
- Tcg Barbaros Gazimağusa Limanı’Nda Halkın Ziyaretine Açılıyor
- Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
- Trafik Kazasında Ağır Yaralanan Ali Cevat Tabiyet Yaşamını Yitirdi
- Spehar Cuma Günü Liderlerle Görüşecek
- Ap Raporunda Kıbrıs Şartı
- Tc-Kktc Ticaret Odası Formu Oluşturuluyor
- Lapta Karakolunda İşkence İddialarıyla İlgili Soruşturma Başlatıldı
- Sağlık Bakanlığı’Ndan Sivrisineklerle İlgili Açıklama!
- » Yiğitcan Hedefe Kilitlendi
- » Sözcü Kalın’Dan Abd’Li Temsilciler Meclisi Üyesine Tepki
- » Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Ve Kanserle Savaş Vakfı Yararına Sahnelenecek
- » İmzalar Atıldı
- » Dünya Liderlerinin Erdoğan’I Tebriği Sürüyor
- » Fransa’Da Müslümanları Hedef Alan Saldırı Önlendi
- » “Pangea Festival” Cuma Günü Alevkayası’Nda Başlıyor
- » Akıncı İle Erhürman Görüşecek
- » Gökyiğit:uyuşturucu Madde Sorunu, Çok Boyutlu Bir Sorun
- » Güven’Den Seçim Sonuçlarıyla İlgili Açıklama
- » Dünya Olimpizm Günü’Nde Erbay Gönelli Onurlandırıldı
- » Abd’den Çin’e Teknoloji Ticareti Engeli
- » Lgbti Haklarının Tanınması Konusunda Seminer Düzenleniyor
- » Ab Liderler Zirvesi Bugün Brüksel’de Toplanacak
- » Çin Sahil Güvenlik Tekneleri Tartışmalı Adalar Çevresinde Görüldü
- » Seçime Doların İlk Tepkisi!
- » Ysk Seçimi Kazanan Belediye Başkanları Ve Belediye Meclis Üyelerini İlan Etti
- » Asım Vehbi Devretti
- » Ak Parti’Den Seçimler Hakkında İlk Açıklama
- » Tc Ysk Kesin Olmayan Seçim Sonuçlarını Açıkladı
- » Muharrem İnce’Den 81 İle Teşekkür Ziyareti
- » Trump Ve Erdoğan, İş Birliklerinin Geliştirilmesi Kararlılığını Teyit Etti
- » Trump-Kim Zirvesinin Faturası Belli Oldu
- » Lefke’De Belediye Meclis Üyeleri Belli Oldu
- » Ocak, Topaloğlu’Na Emanet
- » Ydü Ve Gaü Şampiyon
- » Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Toplandı
- » Mindere Ydü Damgası
- » Miniklerde 1. Şerif Ve Arda
- » Ysk Muhtar Ve İhtiyar Heyeti Üyelerini Resmen İlan Etti
- » Survivor Kameramanı Dominik’te Öldürüldü
- » Türkiye’Deki Seçim Sonuçları Büyük Oranda Belli Oldu
- » Bugün Birçok Bölgede Elektrik Kesintileri Var
- » Abd, Suriye’Nin Güneyindeki Muhaliflere Sırtını Dönüyor
- » Akıncı’dan Erdoğan’a Kutlama
- » Erdoğan:türkiye Tüm Dünyaya Demokrasi Dersi Vermiştir
- » Kalın’Dan ‘Kabine’ Açıklaması
- » Endonezya’Da Feribot Faciasında Ölenlerin Sayısı 34’E Yükseldi
- » Caz Atölye Çalışması Ve Caz Konseri 6 Temmuz’Da
- » Dostluk Maçı Yapacaklar
- » İsrail’De 4,5 Büyüklüğünde Deprem
- » Hedefleri 12’Den Vurdular
- » İskele Festivali’Nde Larnakalılar Gecesi Düzenlendi
- » 16-30 Haziran Dönemi Zahire Ödemeleri Yarın Yapılacak
- » Türkiye’De Yeni Khk Yayımlandı
- » Transferde Mtg’Den Gövde Gösterisi
- » İskele Sokak Basketbolu İle Şenlendi
- » Türkiye’De Seçim İçin Kurulan Millet İttifakı Dağıldı
- » Türkiye’De Ysk Kesin Seçim Sonuçlarını Açıkladı
- » Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
- » Trafik Kazasında Ağır Yaralanan Ali Cevat Tabiyet Yaşamını Yitirdi
- » Tcg Barbaros Gazimağusa Limanı’Nda Halkın Ziyaretine Açılıyor
- » Suriye’Nin Güneyinde Ateşkes Görüşmeleri Sonuçsuz Kaldı
- » Ltb-Emaa Kurs Kayıtları İçin Son Tarih 6 Temmuz
- » Avrupa Birliği’Nden İsrail’E Yıkımı Durdur Çağrısı
- » Spehar Cuma Günü Liderlerle Görüşecek
- » Bm Güvenlik Konseyi Suriye İçin Toplanıyor
- » Erdoğan, Pazartesi Yemin Edecek
- » Oscarlar Ödüllerini Aldı
- » Ap Raporunda Kıbrıs Şartı
- » 12 Kategoride 84 Kişi Yarıştı
- » Dünya Kupası’nda Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu
- » Güzelyurt ‘ta Çocuk Şenliği Düzenlendi
- » Türkiye’De Yapılan Seçimlerin Kesin Sonuçları Bugün Açıklanıyor
- » Srebrenitsa Soykırımı’Nın 35 Kurbanı 11 Temmuz’Da Toprağa Verilecek
- » Yök Üniversite Kontenjanları Hakkında Bilgi Verdi
- » “Kuzey Kıbrıs Turizm Stratejisi 2024 Çalıştayı” Yarın Başlayacak
- » Elitaş: Ohal, 18 Temmuz Gecesi Kalkacak
- » “Eğitimde Uluslararası Liderler Forumu” Düzenleniyor
- » Tc-Kktc Ticaret Odası Formu Oluşturuluyor
- » Katar Suudi Arabistan İle Arasındaki ‘hac’ Sorununu Bm’ye Yazdı
- » Güzelyurt’Ta Manuş Baba Rüzgarı Esti
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans