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Dostluk Maçı Yapacaklar
05 Temmuz 2018 Perşembe Saat 09:51

Dostluk Maçı Yapacaklar

Kanada’nın Montreal kentinde düzenlenen RoboCup 2018 Robotlararası Dünya Futbol Kupası’nda Dünya Şampiyonu olan Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımı (NEUIslanders) ekibi, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç.

Kanada’nın Montreal kentinde düzenlenen RoboCup 2018 Robotlararası Dünya Futbol Kupası’nda Dünya Şampiyonu olan Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımı ekibi, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit’i makamında ziyaret etti.

 

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel ile Robot Futbol Takımı ekibi Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit’e, Yakın Doğu Üniversitesi 3D Laboratuarında mekanik ve elektronik tasarımları yapılan ve yapay zeka kodlamaları % 100 Yakın Doğu Üniversitesi tarafından geliştirilen Robot Futbol Takımının başarıya giden yolunu anlattı.  Ziyarette, 2050 yılında düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupasında şampiyon olacak takımla, Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımının bir dostluk maçı yapabilmenin hedef olarak belirlendiği de ifade edildi.

Bakan Cemal Özyiğit; “İleri Vizyon Sahibi Yakın Doğu Üniversitesi’nin Ülkemize Getirdiği Dünya Şampiyonluğunu Takdir Ediyorum”

Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit kabulde yaptığı konuşmada, Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon Merkezi ekibinin ülkemize getirdiği dünya şampiyonluğunun gurur verici olduğunu vurgulayarak ekibi ve Yakın Doğu Üniversitesini tebrik etti. Robot Futbol takımına bu imkanları tanıyan ileri vizyon sahibi Yakın Doğu Üniversitesi ailesini takdir ettiğinin de altını çizen Bakan Özyiğit, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve kendi adına teşekkürlerini sunarak, bir antrenman gününde yerinde ziyaret ederek robotların sahadaki performanslarını görmek istediğini belirtti.

Doç. Dr. İrfan S. Günsel: “Dünya Şampiyonluğumuz KKTC’ye Armağan Olsun…”

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel ziyarette yaptığı konuşmasında, Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Laboratuvarı tarafından geliştirilen Robotik Futbol Takımının Kanada’da düzenlenen Robocup 2018 Robotlararası Futbol Dünya Kupasında şampiyonluğa ulaşmasından gurur duyduklarını belirtti. Robot Futbol Takımının dünya şampiyonluğunun, Yakın Doğu Üniversitesinin üçüncü nesil üniversiteler arasında yer alma vizyonunun hayata geçirilmesi konusunda en güzel örneklerinden birisi olduğunu dile getiren Doç. Dr. Günsel, “Kanada’da yapılan Dünya Robot Futbol şampiyonasında hiç gol yemeden namağlup olarak dünya şampiyonu olduk. Ekibimizi ve robotlarımızı kutluyorum, Dünya Şampiyonluğunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne armağan ettiğimiz için de mutluyuz. Üçüncü nesil üniversiteler arasında yer alma vizyonumuzun en güzel örneklerinden biri olan robotik çalışmalarımızda her yeni gün bu alanda geleceğin inşasına yönelik yeni atılımlar gerçekleştiriyoruz. Buradaki temel nokta robotlardan oluşan takımımızın göstermiş olduğu başarının diğer takımlara karşı göstermiş olduğu skorer üstünlükten ziyade teknoloji alanında ortaya koyduğumuz vizyonel çalışmaların uluslararası alanda gelmiş olduğu seviyenin tescili niteliğinde olmasıdır. Dünya Şampiyonluğuna ulaşmamız bizim teknoloji alanında dünya devleriyle rekabet edebileceğimizi göstermiş, bu alandaki çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmedeki heyecanımızı artırmış ve Kıbrıs Türkü’nün imkan sağlandığında neler başarabileceğini bir kez daha göstermiştir” dedi.

Futbolcu Robotlar ve Yapay Zekaları Yakın Doğu Üniversitesi Araştırma Laboratuarlarında Geliştirildi…

Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımı Kaptanı Ersin Aytaç’da, Robot Futbol Takımı hakkında Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit’e teknik açıklamalarda bulunarak, 8 robottan oluşan Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımı NEUIslanders’ın tüm mekanik ve elektronik tasarımları ile yapay zeka kodlamalarının % 100 Yakın Doğu Üniversitesi’nin kendi üretimi olup, araştırma laboratuarlarında ekip arkadaşları tarafında tasarlanarak üretildiğini belirtti. Aytaç, her biri özel bir teknolojiyle el yapımı olarak üretilen futbolcu robotların, üç boyutlu bir koordinasyon ve iletişim sistemiyle yönetildiklerini, elektrik elektronik mühendisleri ile Bilgisayar mühendislerinin ortak çalışmasıyla bu yıl, takımı yöneten yapay zekanın sıfırdan yazılarak daha ofansif bir robotik futbol takımı ürettiklerini vurguladı.

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