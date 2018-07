Oscarlar Ödüllerini Aldı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği tarafından geleneksel olarak verilen “Yılın Başarılıları Ödül Töreni” dün akşam Dernek Genel Merkezi’nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Spor ve siyaset dünyasından isimlerin yer aldığı gece kalabalık bir katılımla düzenlendi. Telsim sponsorluğunda gerçekleşen gecede ayrıca KTSYD’nin 35’inci yılı kutlandı.

Çelen Oben

Gecede ilk konuşmayı KTSYD Başkanı Çelen Oben yaptı. Oben derneğin 35’inci yaşını geride bıraktığını belirtirken, ödül almaya değer birçok sporcunun olduğunu belirtti. Oben gecede ödül almaya hak kazanan isimleri tebrik etti.

Tufan Erhürman

Başbakan Tufan Erhürman yaptığı konuşmada KTSYD’nin 35’inci yılını kutlarken bunca yıldır bu ödüllerin verilmesini takdir etti. Erhürman bu ödüllerin devamlılığının sağlanmasının önemine vurgu yaparken bunun kolay olmadığını belirtti. İçinde bulunduğumuz durumda spor yazarlığı yapmanın kolay olmadığını belirten Erhürman, spor yazarlarının önemli bir devamlılığı yerine getirdiğini belirtti.

Mustafa Akıncı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ülkede sınırlı ortam içerisinde başarıyı yakalamanın kolay bir iş olmadığını ifade ederek, “Bu şartlarda spor yapmak da bir hüner, o yapılan şartlarda başarıyı yakalamak da daha büyük bir hüner” dedi

Cumhurbaşkanı Akıncı, törende yaptığı konuşmada, KTSYD’nin 35. yılını kutlayarak, “Spor Yazarları Derneğimize, başarının sürekliliği temennisiyle, en içten duygularımla başarılarının devamını diliyorum” dedi. Sporculara başarılar dileyerek, ülkede sınırlı ortam içerisinde başarıyı yakalamanın kolay bir iş olmadığına işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle devam etti: “Ama sanıyorum ki, asıl vurgulanması gereken, ödüle layık görülmenin ötesinde, bu ülkede, bu şartlarda, bu sıkıntılarda spor yapabilmeyi hedefleyip bunu gerçekleştirmektir. Dolayısıyla spora gönül vermiş, kendini bu alanda yetiştirmiş, yetiştirmeye çalışan, gayret eden, alın teri döken, uğraşan ama şu ya da bu nedenle başarıyı henüz ödül alacak düzeyle yakalayamamış olan insanlarımızı canı gönülden de kutlamak gerekir, teşvik etmek gerekir ve spor yapmanın ne kadar önemli olduğunu altını çizerek sürekli vurgulamak gerekir.”

“Her konuda alt yapı eksikliklerimiz var”

Ülkede sıkıntılar ve her konuda alt yapı eksikliği olduğunu dile getirerek, bu şartlarda spor yaparak başarıyı yakalamanın büyük bir hüner olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, şunları söyledi: “Başarıyı yakalayabilmek için her şeyden önce o alana girmek gerekiyor. Bizim ülkemizde, gerçekten kabul etsek de etmesek de sınırlar var, sıkıntılar var. Her konuda alt yapı eksikliklerimiz var. Yıllar içerisinde bir noktadan çok daha iyi bir noktaya geldik, bu bir gerçek. Olanı, yapılanı da göz ardı etmemiz lazım. Ama dünya koşullarında sporun nasıl yapıldığını gördüğümüzde, gözlemlediğimizde alt yapı eksikliklerimizden tutun da onun dışında birçok eksikliğimizin olduğunu da açık yüreklilikle kabul etmemiz lazım. Dolayısıyla bu şartlarda spor yapmak da bir hüner, o yapılan şartlarda başarıyı yakalamak da daha büyük bir hüner.”

Emek veren başkanlara plaket

Gecede ilk olarak 35 yılını geride bırakan KTSYD’ye başkan olarak hizmet veren Ertan Birinci, Raif Örtunç, songuç Kürşad, Mustafa Özsoy, Hasan Hastürer, Ogün Genç Kaçmaz, Bülent Kılıçoğlu’na teşekkür plaketi takdim edildi. Plaketleri Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı takdim etti. Derneğin kuruluşunda imzası yer alan Adil Alkan’a da plaket takdiminde bulunuldu.

Telsim Teşvik Ödülü

Telsim Teşvik Ödülü’ne layık görülen bilardo sporcusu Mustafa Alnar ve vücut geliştirme sporcusu Aysu Dursun’a ödüllerini Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar takdim etti.

Zeka Özteknik Özel Ödülleri

Zeka Özteknik Ödülü’ne layık görülen voleybolcu Buğra Eryıldız’a ödülünü Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya ve Ferdinç Özteknik takdim etti. Atletizmde elde ettiği başarılardan dolayı ödüle layık görülen Yiğitcan Hekimoğlu’na ödülünü Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani, triatlon dalında ödüle layık görülen Cem Dağdelen’e ödülünü Zeka Özteknik’in kardeşi ve Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu takdim etti. Bir diğer ödüle layık görülen KKTC A Milli Futbol Takımı’na ödüllerini KTSYD eski başkanlarının yanı sıra Tarım Bakanı Erkut Şahali, KTFF 1. Başkanvekili Orçun Kamalı ve KTSYD Başkanı Çelen Oben takdim etti.

Omaç Başat Spor Basını Teşvik Ödülü

Omaç Başat Spor Basını Teşvik Ödülü’ne layık görülen Hüseyin Evliya’ya ödülünü Omaç Başat’ın oğlu Arkın Başat ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit verdi.

Yusuf Kaptan Yılın Antrenörü Ödülü

Yusuf Kaptan Yılın Antrenörü Ödülü’ne layık görülen Sedat Devecioğlu’na ödülünü Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Süleyman Göktaş ile 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat takdim etti.

Sulhi Garan Yılın Hakemi Ödülü

Sulhi Garan Yılın Hakemi Ödülü’ne layık görülen Mehmet Malek ödülünü KTFF 1. Başkanvekili Orçun Kamalı ve 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu verdi.

Mete Adanır Yılın Sporcusu Ödülü

Mete Adanır Yılın Sporcusu ödülüne layık görülen yüzücü Doğukan Ulaç’a ödülünü Eralp Adanır ile birlikte Başbabakan Tufan Erhürman takdim etti.

Ahmed Sami Topcan Üstün Hizmet Ödülü

Gecenin son ödülü olan Ahmed Sami Topcan Üstün Hizmet Ödülü’ne layık görülen Mehmet Kanan’a ödülünü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile birlikte Nazım Topcan takdim etti. Gece toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.