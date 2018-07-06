12 Kategoride 84 Kişi Yarıştı

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İskele Belediyesi’nin katkılarıyla Şah Mat Satranç ve Kültür Derneği Direktörü Ahmet Türeller tarafından İskele Belediye Gazinosu’nda düzenlenen turnuvada kazananlara kupanın yanı sıra para ödülü verilirken, tüm çocuklara ise madalya ve belge verildi. Turnuvanın sonunda kazananlara ödüllerini İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Sefa Kurukafa, Çağlar Karadağ, Huriye Kaşer ve Şah Mat Satranç ve Kültür Derneği Direktörü Ahmet Türeller verdi. Adanın her tarafından katılan satranççılara Türkiye ve Zimbabwe’ den gelen usta satranççılar da eşlik etti.
BÜYÜKLER:
1.Ümit Antel
2.Orçun Şemi Tabak
3.Hüseyin Serbülent
EN İYİ BAYAN:
Merve Altuner
GENÇLER:
1.Ömercan Demir
2.Aliye Orkun
3.Halil Benar
ÜMİTLER:
1.Göksu Sungurtekin
2.İlke Üngör
3.Tuğçe Mustafaoğulları
YILDIZLAR
1. Ali Doğan Nay
2. Kayra Çerçi
3. Nehir Cantaş
EN İYİ BAYAN:
Yasmin Daboul
KÜÇÜKLER:
a) 11 Yaş
1. Berk Nay
2. İlker Sabancı
3. Sırrı Daboul
EN İYİ BAYAN:
Irmak Sakallı
b)10 Yaş
1. Doruk Genç
2. Hasan Hüseyin Bitirim
3. Alpay Çıka
Ayla Özören
MİNİKLER:
a) 8 Yaş
1. Masal Tolgar
2. Bertuğ İlgililer
3. Doruk İltaşlı
Eda Ramazanoğlu
c) 6 yaş
1. Doruk Pekrioğlu
2. Esma Deniz Sencer
3. Cafer Tosunoğlu
EN İYİ BAYAN:
Talya Şenol
İSKELE YENİ BAŞLAYANLAR:
1.Altay Aykan
2.Mustafa Kemal Ata Aydın
3. Ali Er
EN İYİ BAYAN:
Edagül Kaya
EN İYİ İSKELELİ
1. Çilen Ermetal
EN İYİ ANNE BABA:
EN İYİ ANNE: Nezafet Nay
EN İYİ BABA: Uğur Sencer
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans