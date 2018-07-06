12 Kategoride 84 Kişi Yarıştı

İskele Belediyesi’nin katkılarıyla Şah Mat Satranç ve Kültür Derneği Direktörü Ahmet Türeller tarafından İskele Belediye Gazinosu’nda düzenlenen turnuvada kazananlara kupanın yanı sıra para ödülü verilirken, tüm çocuklara ise madalya ve belge verildi. Turnuvanın sonunda kazananlara ödüllerini İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Sefa Kurukafa, Çağlar Karadağ, Huriye Kaşer ve Şah Mat Satranç ve Kültür Derneği Direktörü Ahmet Türeller verdi. Adanın her tarafından katılan satranççılara Türkiye ve Zimbabwe’ den gelen usta satranççılar da eşlik etti.

BÜYÜKLER:

1.Ümit Antel

2.Orçun Şemi Tabak

3.Hüseyin Serbülent

EN İYİ BAYAN:

Merve Altuner

GENÇLER:

1.Ömercan Demir

2.Aliye Orkun

3.Halil Benar

ÜMİTLER:

1.Göksu Sungurtekin

2.İlke Üngör

3.Tuğçe Mustafaoğulları

YILDIZLAR

1. Ali Doğan Nay

2. Kayra Çerçi

3. Nehir Cantaş

EN İYİ BAYAN:

Yasmin Daboul

KÜÇÜKLER:

a) 11 Yaş

1. Berk Nay

2. İlker Sabancı

3. Sırrı Daboul

EN İYİ BAYAN:

Irmak Sakallı

b)10 Yaş

1. Doruk Genç

2. Hasan Hüseyin Bitirim

3. Alpay Çıka

Ayla Özören

MİNİKLER:

a) 8 Yaş

1. Masal Tolgar

2. Bertuğ İlgililer

3. Doruk İltaşlı

Eda Ramazanoğlu

c) 6 yaş

1. Doruk Pekrioğlu

2. Esma Deniz Sencer

3. Cafer Tosunoğlu

EN İYİ BAYAN:

Talya Şenol

İSKELE YENİ BAŞLAYANLAR:

1.Altay Aykan

2.Mustafa Kemal Ata Aydın

3. Ali Er

EN İYİ BAYAN:

Edagül Kaya

EN İYİ İSKELELİ

1. Çilen Ermetal

EN İYİ ANNE BABA:

EN İYİ ANNE: Nezafet Nay

EN İYİ BABA: Uğur Sencer