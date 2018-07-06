6 Temmuz 2018 Cuma
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
12 Kategoride 84 Kişi Yarıştı
05 Temmuz 2018 Perşembe Saat 09:51

12 Kategoride 84 Kişi Yarıştı

İskele Festivali kapsamında bu yıl 18.’si gerçekleşen Satranç Turnuvası kalabalık bir katılımla gerçekleşti. 12 kategoriden oluşan ve kendisine güvenen 84 kişinin katıldığı turnuva birbirinden çekişmeli maçlara sahne oldu.   İske

 

İskele Belediyesi’nin katkılarıyla Şah Mat Satranç ve Kültür Derneği Direktörü Ahmet Türeller tarafından İskele Belediye Gazinosu’nda düzenlenen turnuvada kazananlara kupanın yanı sıra para ödülü verilirken, tüm çocuklara ise madalya ve belge verildi. Turnuvanın sonunda kazananlara ödüllerini İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Sefa Kurukafa, Çağlar Karadağ, Huriye Kaşer ve Şah Mat Satranç ve Kültür Derneği Direktörü Ahmet Türeller verdi.  Adanın her tarafından katılan satranççılara Türkiye ve Zimbabwe’ den gelen usta satranççılar da eşlik etti.
BÜYÜKLER:
1.Ümit Antel
2.Orçun Şemi Tabak
3.Hüseyin Serbülent
EN İYİ BAYAN:

Merve Altuner
GENÇLER:
1.Ömercan Demir
2.Aliye Orkun
3.Halil Benar

ÜMİTLER:
1.Göksu Sungurtekin
2.İlke Üngör
3.Tuğçe Mustafaoğulları

YILDIZLAR
1. Ali Doğan Nay
2. Kayra Çerçi
3. Nehir Cantaş
EN İYİ BAYAN:

Yasmin Daboul
KÜÇÜKLER:
a) 11 Yaş
1. Berk Nay
2. İlker Sabancı
3. Sırrı Daboul
EN İYİ BAYAN:

Irmak Sakallı
b)10 Yaş
1. Doruk Genç
2. Hasan Hüseyin Bitirim
3. Alpay Çıka

Ayla Özören
MİNİKLER:
a) 8 Yaş
1. Masal Tolgar
2. Bertuğ İlgililer
3. Doruk İltaşlı

Eda Ramazanoğlu
c) 6 yaş
1. Doruk Pekrioğlu
2. Esma Deniz Sencer
3. Cafer Tosunoğlu
EN İYİ BAYAN:

Talya Şenol
İSKELE YENİ BAŞLAYANLAR:
1.Altay Aykan
2.Mustafa Kemal Ata Aydın
3. Ali Er
EN İYİ BAYAN:

Edagül Kaya
EN İYİ İSKELELİ
1. Çilen Ermetal
EN İYİ ANNE BABA:
EN İYİ ANNE: Nezafet Nay
EN İYİ BABA: Uğur Sencer

 

Bu haber toplam 121 defa okunmuştur
12 Kategoride 84 Kişi Yarıştı Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Dünya Kupası’nda Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu
2018 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları tamamlanırken, İsveç ve İngiltere çeyrek finale yükselen son iki takım oldu.Rusya'nın ev sahipliğinde devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu, oynanan iki maçla sona e...
Transferde Mtg’Den Gövde Gösterisi
K-Pet Süper Lig'de geçtiğimiz sezon yaptığı transferlerle adından söz ettiren Mağusa Türk Gücü bu sezona da transferde fırtına gibi girdi. Sarı yeşilli ekip geçen yılın gol kralı Uğur Gök’ü yuvaya döndürürken son yıllarda...
İskele Sokak Basketbolu İle Şenlendi
Geleneksel İskele Festivali kapsamındaki sportif faaliyetler hız kesmeden devam ediyor. Bu yıl 12.’si düzenlenen Sokak Basketbol Şöleni çocuk ve gençleri bir kez daha potada buluşturdu. İskele Belediyesi Spor Kulübü Derneği Antrenörü Şe...
Dostluk Maçı Yapacaklar
Kanada’nın Montreal kentinde düzenlenen RoboCup 2018 Robotlararası Dünya Futbol Kupası’nda Dünya Şampiyonu olan Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımı (NEUIslanders) ekibi, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. ...
Oscarlar Ödüllerini Aldı
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından geleneksel olarak verilen “Yılın Başarılıları Ödül Töreni” dün akşam Dernek Genel Merkezi’nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Spor ve siyaset dünyasından isimlerin yer...
12 Kategoride 84 Kişi Yarıştı
İskele Festivali kapsamında bu yıl 18.’si gerçekleşen Satranç Turnuvası kalabalık bir katılımla gerçekleşti. 12 kategoriden oluşan ve kendisine güvenen 84 kişinin katıldığı turnuva birbirinden çekişmeli maçlara sahne oldu.   İske...
Hedefleri 12’Den Vurdular
Geleneksel İskele Festivali kapsamında düzenlenen 16. Abdülkadir Gülcan ve 6. Hasan Aykulu Trap Skeet Yarışması İskele Belediyesi İskele Atış Poligonu’nda gerçekleşti. İskele Avcılık Atıcılık Kulübü ile Gülcan ve Aykulu Ailelerin...
“Gururumuz Yiğitcan’ı Ve 4X100 Takımını Gönülden Kutlarım”
Başbakan Tufan Erhürman sosyal medya hesabından , 2018 Akdeniz Oyunları'nda, KKTC'li atletimiz Yiğitcan Hekimoğlu'nun da bulunduğu Türkiye Bayrak Takımı 4x100 metrede ikinci olarak gümüş madalya kazananan takımı kutladı. Erh...
‘Sporun Oskarları’ Bu Gece Ödüllendiriliyor
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği tarafından geleneksel olarak verilen Yılın Başarı Ödülleri gecesi bu akşam (Pazartesi) yapılacak. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından geleneksel olarak verilen ‘Yılın Başarı Ö...
Yeni Boğaziçi Başkansız Kaldı
Yeni Boğaziçi'nde olağan genel kurulu yapıldı. Genel kurulda başkan adayı çıkmadığından dolayı seçim gerçekleşmedi. Derviş Canaltay’ın kulüp başkanlığını bırakmasının ardından, Kulüp lokalinde yapılan ve üyelerin ilg...
Yenicami Efsaneleri Anıldı
YAK Masterler Derneği Anı Turnuvası Cuma ve Cumartesi günü oynanan maçlarla tamamlandı. YAK Masterler Derneği Anı Turnuvası Cuma günü Ortaköy Sahası’nda başladı. Yenicami’ye hizmeti geçmiş olan rahmetli Mehmet Küçük, Mehmet Salih ...
Maraşlı Anıldı
Doğu Akdeniz Üniversitesi Spor İşleri tarafından organize edilen 8.Osman Maraşlı Plaj Voleybolu Anı Turnuvası dün DAÜ Deniz Tesislerin’de (Beach Club) tamamlandı. Cumartesi başlayan turnuva da bir kız bir erkek ve 3’lü erkek kategoriler...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans