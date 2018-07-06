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Hedefleri 12’Den Vurdular
05 Temmuz 2018 Perşembe Saat 09:51

Hedefleri 12’Den Vurdular

Geleneksel İskele Festivali kapsamında düzenlenen 16. Abdülkadir Gülcan ve 6. Hasan Aykulu Trap Skeet Yarışması İskele Belediyesi İskele Atış Poligonu’nda gerçekleşti. İskele Avcılık Atıcılık Kulübü ile Gülcan ve Aykulu Ailelerin

İskele Avcılık Atıcılık Kulübü ile Gülcan ve Aykulu Ailelerinin katkıları ile 16.’sı düzenlenen Abdülkadir Gülcan ve 6.’sı düzenlenen Hasan Aykulu ansına ‘Trap Skeet’ atıcılık yarışmasına katılım bir hayli yoğun oldu. 7 kategoride gerçekleşen ve 89 kişinin katıldığı yarışma gün boyu devam etti.
KUPALAR SAHİPLERİNİ BULDU
16.’si düzenlenen Abdülkadir Gülcan ve 6.’si düzenlenen Hasan Aykulu ansına ‘Trap Skeet’ atıcılık yarışmasının finalinde ise gruplarına göre dereceye girenlere kupaları İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Çağlar Karadağ, Eray Göksan, Gülcan Ailesi adına Mustafa Gülcan, Kadir Gülcan, Kadir Şöfer, Birol Şöfer ve İskele Avcılık Atıcılık Kulübü adına Salih Aydemir tarafından verildi.

DERECEYE GİRENLER
Avcı
1.Mehmet Kızıltan
2.Kadir Şöfer
3.Eray Göksan
Master Avcı
1.Salih Aydemir
2.Tonguç Özteknik
3.Gürdal Sefer
Gençler
1.Selçuk Aydemir
2.Hüseyin Sermet
3.Okan Yorgancıoğlu
Atıcı
1.Ali Giritli
2.Tolga Özyürekliler
3.Şakir Azizoğlu
Veteranlar
1.Ahmet Gulle
2.Ahmet Yamaner
3.Yahya Güden
Vuruş Kralı
Mehmet Kızıltan
Gruplar
1.Salih Aydemir – Birtan Ketenoğlu – Mehmet Kızıltan
2.Sonat Güneyli – Gürdal Sefer – Şakir Azizoğlu
3.Ali Giritli – Tahir Akancan – Tolga Özyürekliler

 

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