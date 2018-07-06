Hedefleri 12’Den Vurdular

İskele Avcılık Atıcılık Kulübü ile Gülcan ve Aykulu Ailelerinin katkıları ile 16.’sı düzenlenen Abdülkadir Gülcan ve 6.’sı düzenlenen Hasan Aykulu ansına ‘Trap Skeet’ atıcılık yarışmasına katılım bir hayli yoğun oldu. 7 kategoride gerçekleşen ve 89 kişinin katıldığı yarışma gün boyu devam etti.

KUPALAR SAHİPLERİNİ BULDU

16.’si düzenlenen Abdülkadir Gülcan ve 6.’si düzenlenen Hasan Aykulu ansına ‘Trap Skeet’ atıcılık yarışmasının finalinde ise gruplarına göre dereceye girenlere kupaları İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Çağlar Karadağ, Eray Göksan, Gülcan Ailesi adına Mustafa Gülcan, Kadir Gülcan, Kadir Şöfer, Birol Şöfer ve İskele Avcılık Atıcılık Kulübü adına Salih Aydemir tarafından verildi.

DERECEYE GİRENLER

Avcı

1.Mehmet Kızıltan

2.Kadir Şöfer

3.Eray Göksan

Master Avcı

1.Salih Aydemir

2.Tonguç Özteknik

3.Gürdal Sefer

Gençler

1.Selçuk Aydemir

2.Hüseyin Sermet

3.Okan Yorgancıoğlu

Atıcı

1.Ali Giritli

2.Tolga Özyürekliler

3.Şakir Azizoğlu

Veteranlar

1.Ahmet Gulle

2.Ahmet Yamaner

3.Yahya Güden

Vuruş Kralı

Mehmet Kızıltan

Gruplar

1.Salih Aydemir – Birtan Ketenoğlu – Mehmet Kızıltan

2.Sonat Güneyli – Gürdal Sefer – Şakir Azizoğlu

3.Ali Giritli – Tahir Akancan – Tolga Özyürekliler