Ltb-Emaa Kurs Kayıtları İçin Son Tarih 6 Temmuz

Lefkoşa Türk Belediyesi ile Akdeniz Avrupa sanat Derneği işbirliğinde yıllardan beridir büyük bir uyum içerisinde gerçekleştirilen sanat kursları, farklı kategorilerde yaz dönemine giriş yaptı.

LTB basın bürosundan yapılan açıklamada 26 Haziran’da başlayan kayıtların ardından çocuk atölyesinde kurslar başlarken, kayıtlar için son tarihin 6 Temmuz Cuma olduğu hatırlatıldı.

Kurslar kapsamında ‘Çocuk Atölyesi’, ‘Baskı Resim’, İllüstrasyon ve Karakter Tasarımı’, ‘Desen ve Resim’, ‘Heykelin Halleri’, ‘Fotoğraf ve Fotoğrafik’ ve ‘Bilgisayar Destekli Tasarım’ kursları verilecek olup, konuyla ilgili bilgi edinmek veya kayıt yaptırmak isteyenlerin LTB Binası 3.Katı’nda bulunan Dış İlişkiler Birimi’ne başvurabilecekleri anımsatıldı.