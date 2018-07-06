Caz Atölye Çalışması Ve Caz Konseri 6 Temmuz’Da

Avrupa Komisyonu’nun desteği ile AB Bilgi Merkezi tarafından caz atölye çalışması ve caz konseri düzenleniyor.

AB Bilgi Merkezi’nden verilen bilgiye göre, caz atölye çalışması, 6 Temmuz Cuma günü 14.00-19.30 saatleri arasında Ledra Art Müzik ve Güzel Sanatlar Stüdyosu’nda yer alacak.

Caz konseri ise, aynı gün 20.30-22.00 saatleri arasında Selimiye Meydanı’nda HASDER bahçesinde gerçekleşecek.

Her yaş, her müzik aleti ve her seviyeye açık olduğu bildirilen etkinliğe kayıt için info@abbilgi.eu ile 228 25 77 numaralı telefona başvurulabilecek