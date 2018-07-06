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Güzelyurt ‘ta Çocuk Şenliği Düzenlendi
05 Temmuz 2018 Perşembe Saat 09:51

Güzelyurt ‘ta Çocuk Şenliği Düzenlendi

41. Güzelyurt Portakal Festivali etkinliklerle devam ediyor. Festivalde konserler yanında sportif ve kültürel etkinlikler de yer alıyor. Festival kapsamında bugün Çocuk Şenliği düzenlendi. Festival Parkında saat 18.00’de başlayan programda,

41. Güzelyurt Portakal Festivali etkinliklerle devam ediyor.

Festivalde konserler yanında sportif ve kültürel etkinlikler de yer alıyor.

Festival kapsamında bugün Çocuk Şenliği düzenlendi.

Festival Parkında saat 18.00’de başlayan programda, çocuklar tüm yiyecek ve eğlence stantlarından ücretsiz yararlandı.

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Güzelyurt ‘ta Çocuk Şenliği Düzenlendi Haberi

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