“K. K. Turizm Stratejisi 2024 Çalıştayı” Devam Ediyor

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın düzenlediği “Kuzey Kıbrıs Turizm Stratejisi 2024 Çalıştayı” Girne Oskar Hotel’de yapılıyor.

Açılışı dün gerçekleşen çalıştayda konuşan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, temel yaklaşımlarının Turizm Strateji Planı 2024’ü gerçekleştirmek adına tüm paydaşların katılımı ile parametreler oluşturmak olduğunu vurguladı.

Başbakan Tufan Erhürman da çalıştayda yaptığı konuşmada KKTC’nin dış açığının azalmasında turizmin önemli katkısı olduğuna işaret ederek, “2017 itibarıyla 865 milyon net gelirimiz var. Bu potansiyelimizin gerisinde. Çünkü henüz halletmediğimiz sorunlar var” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, ülkede marka ürün arayıp, tartışmaya gerek olmadığını ifade ederek, “Güzel bir denizimiz var. Sahillerimizi var. Antalya’dan güzel sahillerimiz var. Tarihimiz çevremiz, güzel bir Akdeniz mutfağımız var. Kongre turizmimiz… Sağlık, özel ilgi turizmimiz var… Sadece casinolara dayalı turizm yerine; kendi özel alanlarımıza ilgiyi artıracak, geleni bir daha cezbedecek anlayışı geliştirmemiz lazım” diye konuştu.

Bugün de devam edecek çalıştayda turizme ortak payda olan tüm sektörel birimler, kurum ve kuruluşların katkısı ile Turizm Strateji Planının, Devlet Politikası olma yönünde temel parametrelerinin oluşturulması hedefleniyor.

Bu hedefler doğrultusunda, strateji belgesini oluşturacak olan iç ve dış operasyonel süreçler, etkileri uygulama ve planlama strateji sonuçları da ele alınacak.

Çalıştay sonrasında ise, çalıştaydan elde edilecek fikirler ışığında planın metin haline getirilmesi, eylem ve aksiyon planlarının hazırlanması aşamasına geçilecek.

2024 Stratejik Turizm Planı özellikle Kuzey Kıbrıs destinasyon algısının orta vadede çizeceği Turizm imajının da daha güçlü bir yapıya kavuşmasına olanak sağlayacak…

Turizm Stratejisi 2024 Çalıştayı’nda 5 farklı masada 5 ayrı modöratör ve 5 ayrı ekip çalışmaları yürütecek.

BRT