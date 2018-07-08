Tbmm’Nde 27. Yasama Dönemi Bugün Başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin TBMM, 27. yasama dönemi, milletvekillerinin yemin töreniyle bugün resmen başlıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün toplanacak ve milletvekili seçilen kişiler yemin ederek görevlerine başlayacak.

600 vekilin yemin edeceği tören, en uzun tören olarak tarihe geçecek.

Yemin törenini, TBMM Geçici Başkanı olarak İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz yönetecek.

Törene Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Yılmaz, tören öncesinde TBMM Başkanı İsmail Kahraman’dan görevi devralacak. Başkanlık mührünü de alacak olan Yılmaz, daha sonra TBMM Geçici Başkanı olarak Genel Kurul’u yönetecek.

Köylü de Geçici Başkanvekili olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Meclis’e gelişinde törenle karşılayıp uğurlayacak.

Yemin töreninden önce de AK Parti Meclis Grubu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yeni dönemin ilk toplantısını yapacak.

Erdoğan’ın konuşma yapacağı toplantının basına kapalı bölümünde ise TBMM Başkan adayı için temayül yoklamasının yanı sıra AK Parti’nin grup başkanı ile başkanvekillikleri seçiminin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Yemin töreniyle birlikte Meclis Başkanlığı süreci de bugün start alacak.

Adaylık başvuruları 11 Temmuz Çarşamba günü saat 24.00’te sona erecek.

TBMM Başkanlık seçiminin ise 12 Temmuz Perşembe günü yapılması bekleniyor. Seçimlerde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, üçüncü turda ise salt çoğunluk aranacak.

Öte yandan TC Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 9 Temmuz Pazartesi günü TBMM Genel Kurulunda yemin etmesi ve aynı gün kabineyi açıklamasıyla birlikte resmen başlamış olacak.

AA/