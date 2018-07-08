“Teneke Çocuk Projesi”… Alüminyum Kutular Ayrıştırılacak

Gazimağusa Belediyesi ile Yeşil Barış Hareketi’nin işbirliğinde “Teneke Çocuk Mağusa Bölgesi Ayrıştırma Etkinliği” bugün yapılıyor.

Etkinlik Tuzla’da, Narpak tesisinde gerçekelştiriliyor.

Yeşil Barış Hareketi’nin 2015’de sosyal sorumluluk projesi olarak başlattığı, Gazimağusa Belediyesi’nin de destek verdiği “Teneke Çocuk Projesi” kapsamında ayrıştırılacak alüminyum kutular dönüştürülecek ve elde edilecek gelir Gazimağusa Devlet Hastanesi Çocuk Bölümü’ için kullanılacak.