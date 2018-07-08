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07 Temmuz 2018 Cumartesi Saat 10:38
Bazı Bölgelerde Bugün 8 Saat Telefon/ İnternet Yok!
Telekomünikasyon Dairesi, altyapı iyileştirme çalışmalarından dolayı bugün bazı bölgelere 8 saat süreyle telefon (ses ve internet) hizmeti veremeyeceğini duyurdu. Telekomünikasyon Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 08.00-16.00 saatleri ar
Telekomünikasyon Dairesi, altyapı iyileştirme çalışmalarından dolayı bugün bazı bölgelere 8 saat süreyle telefon hizmeti veremeyeceğini duyurdu.
Telekomünikasyon Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 08.00-16.00 saatleri arasında şu bölgelere hizmet verilemeyeceği belirtildi:
“Geçitkale Bölgesi: Çamlıca, Sütlüce, Gönendere, Akova, Yıldırım. Dörtyol Bölgesi: Muratağa, Sandallar, Alaniçi, Pirhan, Korkuteli, Nergisli. Mallıdağ Bölgesi: Yamaçköy, Tirmen. Tatlısu Bölgesi: Küçükerenköy. Beyarmudu Bölgesi: Pile. Akdoğan Bölgesi: İnönü, Türkmenköy, Vadili, Çayönü, Köprü ve Güvercinlik köyleri.”
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