Bazı Bölgelerde Bugün 8 Saat Telefon/ İnternet Yok!

Telekomünikasyon Dairesi, altyapı iyileştirme çalışmalarından dolayı bugün bazı bölgelere 8 saat süreyle telefon (ses ve internet) hizmeti veremeyeceğini duyurdu. Telekomünikasyon Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 08.00-16.00 saatleri ar