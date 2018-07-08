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Atatürk Öğretmen Akademisi Sınavı Bugün
Atatürk Öğretmen Akademisi’ne yeni eğitim yılı için alınacak 35 öğrencinin belirleneceği giriş sınavı bugün yapılıyor.
Sınav, Akademi ve Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda yapılıyor.
Sınav sonucunda, Sınıf Öğretmenliği Programına 20 ve Okul Öncesi Öğretmenliği Programına 15 öğrenci alınacak.
Sınav sonuçları Atatürk Öğretmen Akademisi Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından değerlendirilip bugün açıklanacak.
Yazılı sınavda başarılı olanlar, 10 ve 11 Temmuz tarihlerinde Akademide mülakata alınacak ve okula kesin kayıt hakkı kazananlar mülakat sonrasında açıklanacak.
Açık Öğretim Akademisi yazılı giriş sınav sonuçlarına göre, toplam kontenjan sayısı kadar aday mülakat hakkı kazanacak; ancak, mülakat hakkı kazanan en son sıradaki adaylar ile aynı puanı alan tüm adaylar mülakata çağrılacak.
BRT/
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans