8 Temmuz 2018 Pazar
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Akıncı: Azınlık-Çoğunluk İlişkisini Değil; Politik Eşitliği İçselleştiren Bir Bakış Açısı Gerek
07 Temmuz 2018 Cumartesi Saat 10:38

Akıncı: Azınlık-Çoğunluk İlişkisini Değil; Politik Eşitliği İçselleştiren Bir Bakış Açısı Gerek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşme 1 saat sürdü. Görüşme sonra basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşka

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşme 1 saat sürdü. Görüşme sonra basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın, Jane Holl Lute’un adaya gelip temaslarda bulunacak olması ve garantör ülkelere gerçekleştirmeyi planlandığı ziyaretin yanı sıra UNFICYP’in görev süresi ile ilgili Kıbrıs Türk tarafının düşüncelerini öğrenmek nedeni ile ziyaret gerçekleştirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre; Jane Holl Lute’un görevlendirilmesi ilk gündeme geldiğinde, Nisan ayında Kıbrıs Türk tarafının olumlu görüş belirttiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Jane Holl Lute’un atanmasının eski özel danışman Espen Eide’nın yerini alan bir atama olmadığının altını çizdi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Jane Lute’un tarafların nabzını tutmaya yönelik geçici bir misyon ile görevlendirildiğine dikkat çekti.

Lute’un ziyaretinin Rum tarafında zaman zaman iddia edildiği gibi yeni bir müzakere sürecinin başlangıcı olarak nitelendirilemeyeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute’un, tarafların son bir yılda yaptıkları değerlendirmeler sonucunda nerelerde durduklarına dair bir durum tespiti yapmak ve bu konuda BM Genel Sekreteri’ne rapor sunma amacı ile görevlendirildiğini belirtti.

Jane Holl Lute’u Temmuz ayı sona ermeden adaya gelme arzusu içerisinde olduğunun BM tarafından kendilerine iletildiğini belirten Cumhurbaşkanı, “Biz de 23 Temmuz ile başlayan hafta bizim için uygun olabilir diye tarih aralığımızı kendilerine iletmiş bulunuyorum” şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, konuşmasını “Biz artık 50 yıldır devam ettiği gibi uzayıp giden sonu gelmez müzakerelerin bir parçası olma niyetinde değiliz. Bir kere daha bu kararlılığımızı ifade etmek isterim. Biz, süreçlerin sonuçlandırılması yanlısıyız. Süreçlerin sonuç odaklı olması, takvim içermesi ve stratejik paket anlayışı ile olması gerektiğine dair geçmişten gelen düşüncelerimi”  şeklinde sürdürdü.

Zaman zaman Rum tarafından basına yansıtılan bazı yanlış görüşler olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Sanki bir üniter devlet kurulacak ve çoğunluk ve azınlık toplantıları var ve Kıbrıs Türk tarafı olarak o azınlık toplumuna gereğinden fazla haklar talep etmekteyiz gibi yaklaşımlar sergileniyor. Bunları artık bir kenara bırakmak lazımdır. Bu tavırların artık değiştirilmesi ve tekrarlamaması gerekir” dedi. Adada iki toplum arasında bir azınlık-çoğunluk ilişkisinin olmayacağının BM kayıtlarında yıllardır yer aldığını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, siyasi eşitlik kavramının artık içselleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bir üniter devlet ve çoğunluk-azınlık olgularının gündemde olmayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı, eğer bir çözüm bulunabilecekse tarafların eşitliğinin olacağı federal bir yapılanmanın söz konusu olacağını belirtti.“ ‘Bir tarafın güvenlik ihtiyacı için gerekli olanlar, diğer taraf için tehdit oluşturmamalı’ sözü bana aittir ve bu Ocak 2017 Cenevre Konferansı Sonuç Bildirgesi’ne girmiş olan bir söylemdir” şeklinde konuşmasına devam eden Cumhurbaşkanı Akıncı, bir tarafın, “Benim için tehdit oluşturuyor” şeklindeki bir söylem ile diğer toplumun güvenlik ihtiyacını göz ardı edemeyeceğine vurgu yaptı.

Kıbrıs Türkü’nün güvenlik ihtiyacının çerçevesinin Rum toplumu için bir tehdit oluşturmaması gerektiğini kabul ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı, Rum liderliğinin Kıbrıs Türk tarafının bütün taleplerinin kendileri için tehdit oluşturduğunu öne sürüp “sıfır asker, sıfır garanti noktasına ulaşalım” dememesi gerektiğini ifade etti. “Sıfır asker sıfır garanti” yaklaşımının Kıbrıs Türk halkına güvence vermediğini yineleyen Cumhurbaşkanı, artık güvenlik ile ilgili hususların gerçekçi bir zemine oturtulup makul olunması gerektiğini kaydetti. “Önümüzde çok uzun zaman dilimlerinin olmadığının artık idrakinde olmamız lazım” diyen Cumhurbaşkanı, Jane Lute’un adaya geldiğinde tüm hususların kendisi ile açık kalplilikle ele görüşüleceğini söyledi.

“Sayın Jane Lute ile tüm hususları açık kalplilikle konuşacağız, görüşeceğiz. Bizim nabzımızın nasıl attığını o kendisi görecek. Rum tarafında da benzer bir nabız atışı olmasını dilerim. O zaman garantör ülkelerinde katkısıyla, sonuç alıcı bir biçimde, makul, kısa süreli bir deneme belki yeniden önümüze açılabilir” diye konuşan Cumhurbaşkanı Akıncı, önümüzdeki süreç için ne olmadık umut pompalamak ne de kapkara bir tablo çizmek istediğini söyledi.

“Bugün nerdeyse Crans-Montana görüşmelerinin bitmesinin birinci yılı. Bu konuyla ilgili hisleriniz nelerdir?” şeklindeki bir soruya karşılık ise Cumhurbaşkanı Akıncı şu cevabı verdi: “Kıbrıs’ta müzakereler 1968 yılında başladı. Bu 50 yıllık bu çözümsüzlük olgusuna eklenen bir son yıl oldu ama bu 50 yılda ilk defa başlangıç aşamasının dışında garantörlerin de bir araya gelebildiği önemli bir olay oldu. Tabii ki ciddi bir hayal kırıklığı yaşadığımızı söylemem lazım çünkü bu noktada mütevazılığa gerek yoktur diye düşünüyorum. Cenevre, öncesinde Mont Pelerin, sonrasında da Crans-Montana süreçlerinin yaşanmasında Kıbrıs Türk tarafı çok büyük gayretler ortaya koydu. Gerçi Genel Sekreter Eylül 2017 raporunda, sorumluluğu iki toplum liderine eşit şekilde dağıttı. Bize ciddi bir haksızlık yapıldığı kanaatinde olduğumu o zaman da söylemiştim. Şimdi, sorunuz üzerine tekrar ediyorum… Bir yıl önce, 6 Temmuz akşamına bizi götüren süreçte, Kıbrıs Türk tarafı, müzakereler tarihinde birçok ilklere imza atarak bu momentumu yarattı ve bunun sonuçsuz dağılmasından en büyük üzüntüyü de herhalde benim duyduğumu tahmin edersiniz”

Gerçekçi, makul, ayakları yere basan, sadece tek tarafı değil 2 tarafı da düşünen, dışlayıcı değil kucaklayıcı, çatışmaya değil işbirliğine önem veren, azınlık-çoğunluk ilişkisini değil; politik eşitliği içselleştiren, devletin tek başına bir toplumun hakimiyetinde değil 2 toplumun da ortak yönetiminde olacağı 2 kurucu devletli 1 yapıyı özümseyen yeni bir bakış açısıyla olaya yaklaşma inisiyatifi gelişmesini temenni eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Bu doğrultuda kısa sürede sonuç odaklı takvimli bir başlangıç yapalım ve sonunu getirelim” diye konuştu. Lute’un adaya gelişinin sonu gelmez yeni bir müzakere sürecini başlangıcı olarak görülmemesi gerektiğini tekrar eden Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute’un adaya gelecek olmasının, “Kısa sürede sonuç odaklı stratejik bir anlayışı pakete dönüştürebilir miyiz ve bu konuda sonuç alabilir miyiz?” sorusuna bir cevap arayışı olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.

Bu haber toplam 155 defa okunmuştur
Akıncı: Azınlık-Çoğunluk İlişkisini Değil; Politik Eşitliği İçselleştiren Bir Bakış Açısı Gerek Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Efsane Megane sedan geri döndü
Renault’nun yeni sedan otomobili pazara sunuldu
Renault Talisman Resimleri ve Fiyatı
Renault ana vatanı Fransa’da Talisman modelinin satışlarına başlıyor. Markanın tüm dikkatleri üzerine çeken Talisman’ın Laguna modelinin yerini alacağı ifade ediliyor.
ABD de modifiye araç fuarı başladı
ABDnin Los Angeles Şehrinde Düzenlenen Modifiye Araç Fuarı Dub Show başladı.
Yeni BMW X6 geliyor
BMW’nin X5 modeli üzerine geliştirdiği yeni aracı X6, makyajlanıp, daha verimli motorlarla donatılmış olarak aralık ayında Türk tüketicileriyle buluşacak.
Yeni R8 turbo olacak
Audi Patronu, Yeni R8 ile ilgili çok özel açıklamalarda bulundu.
465 bin Ford geri çağırılıyor
Ford Motor, yakıt sızıntısı endişesi ile 465 bin aracı servise çağıracak
Yeni Subaru Forester Cenevrede
Subaru, Cenevre Motor Showda Türkiyede Mayısda satışa sunulacak yeni Foresterın Avrupa lansmanını gerçekleştiriyor.
BMW, 750 Bin aracını geri çağırıyor
Alman otomobil şirketi BMW, birçok modelindeki potansiyel elektrik arızası nedeniyle 750 bin aracını geri çağırdı.
BMW ve Toyota spor otomobil üretim ortaklığı
İki şirket yakıt hücrelerini ve spor otomobili içeren bir anlaşma imzaladı.
Dakar Rallisi’ni MINI kazandı
Stephane Peterhansel ve kopilotu Jean-Paul Cottret MINI Countryman ALL4 ile 2013 Dakar Rallisi’ni kazandılar.
İnfiniti Q50 ABD’de görücüye çıktı
INFINITI, yeni sportif sedan modelinin gelişini benzersiz özellikleri standart hale getirerek kutluyor.
Sportif Mercedes E Sınıfı makyajlandı
Geçen ay gözden geçirilmiş E Sınıfı sedan ve steyşının tanıtılmasının ardından, Mercedes-Benz E Sınıfı Coupe ve Cabriolet de yeni bir görünüme ve teknolojilere kavuştu.
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans