Kanada’Da Sıcak Hava Dalgası 33 Kişiyi Öldürdü

Kanada’da yüksek nemle birlikte 35 dereceyi bulan sıcaklar geçen Cuma günü başladı. Ölü sayısı her geçen gün artarken, ölenlerin çoğunun 50 ila 80 yaşındakiler olduğu belirtildi.

Bunun bölgede on yıllardır yaşanan en kötü sıcak hava dalgası olduğunu bildirilirken, yetkililer halka bolca su içip, gölgede kalmaları çağrısında bulundu.

Montreal Belediye Başkanı Valeri Plante ise “Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” dedi. Plante, yardım görevililerinin kapı kapı dolaşarak tehdit altındaki 15 bin kişiyi kontrol ettiğini söyledi.

Belediye Başkanı “Montreallilerin komşularının kapılarını çalıp iyi olup olmadıklarını kontrol edeceklerine güveniyorum. Bu bir ekip işi” dedi.

Kentteki havuzlar ve klima bulunan alanlar halka açıldı. Şu ana kadarki 33 ölümün 18’i Montreal’de, kalanlarıysa çevre bölgelerde gerçekleşti.

Kamu sağlığı yetkilileri sıcak hava dalgasının özellikle çok küçükler, yaşlılar ve hastalığı bulunanlarda ölümcül olabileceğini söyülyor.

Morntreal’deki sıcaklıklar normal mevsim ortalaması olan 25 derecenin çok üzerinde. Sıcak hava dalgasının bugün sona ermesi bekleniyor.