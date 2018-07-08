- İsrail Mahkemesinden ‘Han El-Ahmer’ Kararı
- Spehar, Lute’Un Temaslarına Temmuz’Da Başlamasını Beklediklerini Kaydetti
- “Teneke Çocuk Projesi”… Alüminyum Kutular Ayrıştırılacak
- Meksika’Da Hava Fişek Atölyesinde Patlama
- Bakanlar Kurulu Toplantısı Sona Erdi
- “K. K. Turizm Stratejisi 2024 Çalıştayı” Devam Ediyor
- Trump Kabinesinden Bir İsim Daha İstifa Etti
- Kanada’Da Sıcak Hava Dalgası 33 Kişiyi Öldürdü
- Akıncı: Azınlık-Çoğunluk İlişkisini Değil; Politik Eşitliği İçselleştiren Bir Bakış Açısı Gerek
- Japonya’Da Tarikat Lideri İdam Edildi
- İskele’De Horon Ziyafeti
- Bazı Bölgelerde Bugün 8 Saat Telefon/ İnternet Yok!
- Bm Güvenlik Konseyi’nde Suriye Konusunda Görüş Ayrılığı
- Fransa’Da Polis Şiddeti Protestoları Sürüyor
- Atatürk Öğretmen Akademisi Sınavı Bugün
- Tbmm’Nde 27. Yasama Dönemi Bugün Başlıyor
- İskele Sokak Basketbolu İle Şenlendi
- Transferde Mtg’Den Gövde Gösterisi
- Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
- Türkiye’De Ysk Kesin Seçim Sonuçlarını Açıkladı
- Trafik Kazasında Ağır Yaralanan Ali Cevat Tabiyet Yaşamını Yitirdi
- 16-30 Haziran Dönemi Zahire Ödemeleri Yarın Yapılacak
- İskele Festivali’Nde Larnakalılar Gecesi Düzenlendi
- Türkiye’De Seçim İçin Kurulan Millet İttifakı Dağıldı
- İsrail’De 4,5 Büyüklüğünde Deprem
- Avrupa Birliği’Nden İsrail’E Yıkımı Durdur Çağrısı
- Spehar Cuma Günü Liderlerle Görüşecek
- Oscarlar Ödüllerini Aldı
- Ap Raporunda Kıbrıs Şartı
- Yök Üniversite Kontenjanları Hakkında Bilgi Verdi
- Ltb-Emaa Kurs Kayıtları İçin Son Tarih 6 Temmuz
- Suriye’Nin Güneyinde Ateşkes Görüşmeleri Sonuçsuz Kaldı
- Tcg Barbaros Gazimağusa Limanı’Nda Halkın Ziyaretine Açılıyor
- Endonezya’Da Feribot Faciasında Ölenlerin Sayısı 34’E Yükseldi
- Caz Atölye Çalışması Ve Caz Konseri 6 Temmuz’Da
- Dostluk Maçı Yapacaklar
- İskele’De Horon Ziyafeti
- Meksika’Da Hava Fişek Atölyesinde Patlama
- Trump Kabinesinden Bir İsim Daha İstifa Etti
- Kanada’Da Sıcak Hava Dalgası 33 Kişiyi Öldürdü
- İsrail Mahkemesinden ‘Han El-Ahmer’ Kararı
- Bm Güvenlik Konseyi’nde Suriye Konusunda Görüş Ayrılığı
- Fransa’Da Polis Şiddeti Protestoları Sürüyor
- Japonya’Da Tarikat Lideri İdam Edildi
- Spehar, Lute’Un Temaslarına Temmuz’Da Başlamasını Beklediklerini Kaydetti
- Akıncı: Azınlık-Çoğunluk İlişkisini Değil; Politik Eşitliği İçselleştiren Bir Bakış Açısı Gerek
- Bakanlar Kurulu Toplantısı Sona Erdi
- Atatürk Öğretmen Akademisi Sınavı Bugün
- Bazı Bölgelerde Bugün 8 Saat Telefon/ İnternet Yok!
- “Teneke Çocuk Projesi”… Alüminyum Kutular Ayrıştırılacak
- Tbmm’Nde 27. Yasama Dönemi Bugün Başlıyor
- “K. K. Turizm Stratejisi 2024 Çalıştayı” Devam Ediyor
- İskele Festivali’Nde Larnakalılar Gecesi Düzenlendi
- Güzelyurt ‘ta Çocuk Şenliği Düzenlendi
- Caz Atölye Çalışması Ve Caz Konseri 6 Temmuz’Da
- Ltb-Emaa Kurs Kayıtları İçin Son Tarih 6 Temmuz
İskele’De Horon Ziyafeti
50. Geleneksel İskele Festivali çerçevesinde yer alan ve her yıl merakla beklenen Karadenizliler Gecesi dün akşam yapıldı.
26’ncısı bu yıl gerçekleşen ve Açık Hava Kültür Merkezi’nde yer alan gecede Karadeniz’in sevilen sanatçısı Salih Yılmaz sahne aldı.
Geceye İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, eşi Ayşe Sadıkoğlu ve meclis üyelerinin yanı sıra Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Milletvekili Mesut Genç,İskele Polis Müdür Vekili Ahmet Beşerler, Sivil Savunma Teşkilatı İskele Bölge Müdürü Ali Orçan, Siyasi Parti temsilcilerinin yanı sıra 7’den 70’e çok sayıda kişinin katıldığı geceye sadece Karadenizliler değil, Kıbrıs’ın her bölgesinden insanlar akın etti.
Karadenizliler Gecesi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Sahneye ilk çıkan ekip, İskele Belediyesi Yıldızlar Halk Dansları Ekibi olurken, Kuzeyin Yıldızları İskele büyükler ve Kuzeyin Yıldızları Girne küçükler ekipleri ayrı ayrı gösteri sundu. Genç ve çocuklardan oluşan horon ekipleri, büyük beğeni topladı.
Gecenin ev sahibi olan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, ‘43 yıl önce Kuzey’ den Kuzey’e adamızda başlayan dostluk, birliktelik ve de kardeşlik her geçen gün daha da büyüyor, bizleri daha da birbirimize bağlıyor’ dedi.
Sadıkoğlu konuşmasının devamında ise şunlara yer verdi: “Sıcakkanlı, cana yakın ve misafirperver olan Karadeniz insanı ile aynı havayı solumaktan guru duyuyoruz. Böylesi bir geceye ev sahipliği yapmak, kültürlerin buluşmasına vesile olmak bizim için gurur kaynağıdır. Biz ancak birlikte tamız, birlikte güçlüyüz. Bizler birlikte her şeyin en güzelini başarırız diyen Sadıkoğlu, yıllardır başarıyla sürdürülen Karadenizliler Gecesi’nde emeği geçen geçmiş dönem başkanlarını, şimdiki başkan Murat Zeki Civelek ve ekibini kutladı”
Karadenizliler Gecesi’nde kısa bir konuşma yapan Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, ‘‘İster Karadeniz’den gelelim ister İç Anadolu’dan ister Akdeniz’den hepimiz ayni milletiz. Aramızda sadece bir zaman farkı vardır. Biz 1974 öncesi bu topraklara gelip yerleştik siz 1974 sonrası buralara gelip yerleştiniz. Dolayısıyla ayni milletin insanlarıyız. Karadeniz kültürünü bu pistte seyretmekten büyük bir zevk duydum. İnanıyorum ki Karadeniz Kültürü Kıbrıs’ta nesilden nesiledevam edecektir’’ dedi.
Töre, konuşmasının sonunda etkinliğe katkı koyan herkese teşekkürlerini sundu.
KKTC Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Zeki Civelek, dünyanın bir coğrafyasından başka bir coğrafyasına göç eden insanlar içinde yeni geldiği yere adapte sorunu yaşamayan ender halklardan birinin Karadeniz halkı olduğunu belirtti.
Civelek, ‘‘Kıbrıs’a gelip en çabukentegre olan ve bağlanan halklardan birisi olduğumuzu düşünüyorum. Kendimizi Kıbrıslı hissediyoruz ve bu şekilde çokda mutluyuz. Özelde Trabzon genelde bütün Karadeniz için söylenen bize heryer Trabzon bize her yer Karadeniz söylemi var. Bazıları bunu biz her yeri Karadeniz gibi gördüğümüz için söylediğimizi düşünür ama öyle bir şey söz konusu değil. İşin aslı şudur ki biz heryeri Karadeniz gibi gördüğümüz için değil Karadeniz gibi sevdiğimiz ve sahiplendiğimiz için diyoruz. O yüzden bize İskele de Karadeniz Kıbrıs’ta Karadeniz ve dünyada Karadenizlilerinadım attığı her yer Karadeniz’’ dedi.
Konuşmasının ardından Karadenizliler Kültür Derneği Başkanı Murat Zeki Civelek, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür plaketi taktim etti.
26. Karadenizliler Gecesi, Karadeniz’in sevilen sanatçısı Salih Yılmaz konseri ile son buldu.
Yılmaz gösterdiği sahne performansı ile kendisini dinelemeye gelenleri büyüledi. Yaklaşık 3 saat süren gecede gönüllerince eğlenme fırsatı bulan vatandaşlar, sıcak havaya aldırış etmeden bol bol horon tepti.
- Spehar, Lute’Un Temaslarına Temmuz’Da Başlamasını Beklediklerini Kaydetti
- Tcg Barbaros Gazimağusa Limanı’Nda Halkın Ziyaretine Açılıyor
- Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
- Trafik Kazasında Ağır Yaralanan Ali Cevat Tabiyet Yaşamını Yitirdi
- Spehar Cuma Günü Liderlerle Görüşecek
- Ap Raporunda Kıbrıs Şartı
- Tc-Kktc Ticaret Odası Formu Oluşturuluyor
- Lapta Karakolunda İşkence İddialarıyla İlgili Soruşturma Başlatıldı
- » Güneş Onar, Başbakan Yardımcılığı Ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Oldu
- » Soylu’Dan Leyla Aydemir Açıklaması: Ufak Bir Darp, Bulunduğu Yere Sonradan Konulmuş
- » Yenicami Efsaneleri Anıldı
- » İran’Da Su Protestolarında Zehirlenenlerin Sayısının 230’A Yükseldi
- » İsviçre’den Sığınmacılara Veto
- » Maraşlı Anıldı
- » Sağlık Bakanlığı’Ndan Sivrisineklerle İlgili Açıklama!
- » “Eğitimde Uluslararası Liderler Forumu” Düzenleniyor
- » Bu Akşam Manuş Baba Konser Verecek
- » “Gururumuz Yiğitcan’ı Ve 4X100 Takımını Gönülden Kutlarım”
- » Kuzey Kıbrıs Klasik Ve Spor Otomobil Kulübü İstanbul’Daki Festivale Katıldı
- » İsrail’De 4,5 Büyüklüğünde Deprem
- » Yks Soru Kitapçıkları Ve Cevap Anahtarları Yayımlandı
- » Uyuşturucu İle Mücadele Haftası Devam Ediyor
- » Ulutuğ Ölümünün 40. Yıldönümünde Mezarı Başında Anılacak
- » Meksika’Da Seçim
- » Avusturya Ab Dönem Başkanlığı Görevine Başladı
- » Hindistan’Da Bir Evde Aynı Aileden 11 Kişinin Cesedi Bulundu
- » İsrail Mahkemesinden ‘Han El-Ahmer’ Kararı
- » Yükseköğretim Kurumları Sınavı’Nın Son Oturumları Bugün Yapıldı
- » Lapta Karakolunda İşkence İddialarıyla İlgili Soruşturma Başlatıldı
- » Anadolu Ankası-2018 Tatbikatı, Kktc’nin De Katılımıyla Gerçekleşiyor
- » Özgürgün, Seçimlerde Kazanan Belediye Başkan Ve Meclis Üyeleriyle Biraraya Geldi
- » 24 Saat Nefes Nefese Yarıştılar
- » Hindistan’Da Otobüs Kazasında Ölenlerin Sayısı 48’E Yükseldi
- » Spehar, Lute’Un Temaslarına Temmuz’Da Başlamasını Beklediklerini Kaydetti
- » “18. Kültür Ve Sanat Günleri” Bugün Başlıyor
- » Green Pedal Genel Kurulunu Yaptı
- » Suriye’De 6 Ayda 4 Bin 759 Sivil Öldü
- » 4 Kadın Yelkenci, 44 Gün Süren Yolculuklarını Tamamladı
- » Leymosunlular Hasret Giderdi
- » Akıncı: Azınlık-Çoğunluk İlişkisini Değil; Politik Eşitliği İçselleştiren Bir Bakış Açısı Gerek
- » Ağrı’Da Kaybolan 4 Yaşındaki Leyla Ölü Bulundu
- » Transferde Mtg’Den Gövde Gösterisi
- » Spehar Cuma Günü Liderlerle Görüşecek
- » Ltb-Emaa Kurs Kayıtları İçin Son Tarih 6 Temmuz
- » İsrail Mahkemesinden ‘Han El-Ahmer’ Kararı
- » Spehar, Lute’Un Temaslarına Temmuz’Da Başlamasını Beklediklerini Kaydetti
- » “Teneke Çocuk Projesi”… Alüminyum Kutular Ayrıştırılacak
- » Meksika’Da Hava Fişek Atölyesinde Patlama
- » Bakanlar Kurulu Toplantısı Sona Erdi
- » “K. K. Turizm Stratejisi 2024 Çalıştayı” Devam Ediyor
- » Trump Kabinesinden Bir İsim Daha İstifa Etti
- » Kanada’Da Sıcak Hava Dalgası 33 Kişiyi Öldürdü
- » Akıncı: Azınlık-Çoğunluk İlişkisini Değil; Politik Eşitliği İçselleştiren Bir Bakış Açısı Gerek
- » Japonya’Da Tarikat Lideri İdam Edildi
- » İskele’De Horon Ziyafeti
- » Bazı Bölgelerde Bugün 8 Saat Telefon/ İnternet Yok!
- » Bm Güvenlik Konseyi’nde Suriye Konusunda Görüş Ayrılığı
- » Fransa’Da Polis Şiddeti Protestoları Sürüyor
- » Atatürk Öğretmen Akademisi Sınavı Bugün
- » Tbmm’Nde 27. Yasama Dönemi Bugün Başlıyor
- » İskele Sokak Basketbolu İle Şenlendi
- » Transferde Mtg’Den Gövde Gösterisi
- » Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
- » Türkiye’De Ysk Kesin Seçim Sonuçlarını Açıkladı
- » Trafik Kazasında Ağır Yaralanan Ali Cevat Tabiyet Yaşamını Yitirdi
- » 16-30 Haziran Dönemi Zahire Ödemeleri Yarın Yapılacak
- » İskele Festivali’Nde Larnakalılar Gecesi Düzenlendi
- » Türkiye’De Seçim İçin Kurulan Millet İttifakı Dağıldı
- » İsrail’De 4,5 Büyüklüğünde Deprem
- » Avrupa Birliği’Nden İsrail’E Yıkımı Durdur Çağrısı
- » Spehar Cuma Günü Liderlerle Görüşecek
- » Oscarlar Ödüllerini Aldı
- » Ap Raporunda Kıbrıs Şartı
- » Yök Üniversite Kontenjanları Hakkında Bilgi Verdi
- » Ltb-Emaa Kurs Kayıtları İçin Son Tarih 6 Temmuz
- » Suriye’Nin Güneyinde Ateşkes Görüşmeleri Sonuçsuz Kaldı
- » Tcg Barbaros Gazimağusa Limanı’Nda Halkın Ziyaretine Açılıyor
- » Endonezya’Da Feribot Faciasında Ölenlerin Sayısı 34’E Yükseldi
- » Caz Atölye Çalışması Ve Caz Konseri 6 Temmuz’Da
- » Dostluk Maçı Yapacaklar
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans