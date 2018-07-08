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İskele’De Horon Ziyafeti
07 Temmuz 2018 Cumartesi Saat 10:40

İskele’De Horon Ziyafeti

50. Geleneksel İskele Festivali çerçevesinde yer alan ve her yıl merakla beklenen Karadenizliler Gecesi dün akşam yapıldı. 26’ncısı bu yıl gerçekleşen ve Açık Hava Kültür Merkezi’nde yer alan gecede Karadeniz’in sevilen sanatçısı

50. Geleneksel İskele Festivali çerçevesinde yer alan ve her yıl merakla beklenen Karadenizliler Gecesi dün akşam yapıldı.

26’ncısı bu yıl gerçekleşen ve Açık Hava Kültür Merkezi’nde yer alan gecede Karadeniz’in sevilen sanatçısı Salih Yılmaz sahne aldı.

Geceye İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, eşi Ayşe Sadıkoğlu ve meclis üyelerinin yanı sıra Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Milletvekili Mesut Genç,İskele Polis Müdür Vekili Ahmet Beşerler, Sivil Savunma Teşkilatı İskele Bölge Müdürü Ali Orçan, Siyasi Parti temsilcilerinin yanı sıra 7’den 70’e çok sayıda kişinin katıldığı geceye sadece Karadenizliler değil, Kıbrıs’ın her bölgesinden insanlar akın etti.

Karadenizliler Gecesi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Sahneye ilk çıkan ekip, İskele Belediyesi Yıldızlar Halk Dansları Ekibi olurken, Kuzeyin Yıldızları İskele büyükler ve Kuzeyin Yıldızları Girne küçükler ekipleri ayrı ayrı gösteri sundu. Genç ve çocuklardan oluşan horon ekipleri, büyük beğeni topladı.

Gecenin ev sahibi olan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, ‘43 yıl önce Kuzey’ den Kuzey’e adamızda başlayan dostluk, birliktelik ve de kardeşlik her geçen gün daha da büyüyor, bizleri daha da birbirimize bağlıyor’ dedi.
Sadıkoğlu konuşmasının devamında ise şunlara yer verdi: “Sıcakkanlı, cana yakın ve misafirperver olan Karadeniz insanı ile aynı havayı solumaktan guru duyuyoruz. Böylesi bir geceye ev sahipliği yapmak, kültürlerin buluşmasına vesile olmak bizim için gurur kaynağıdır. Biz ancak birlikte tamız, birlikte güçlüyüz. Bizler birlikte her şeyin en güzelini başarırız diyen Sadıkoğlu, yıllardır başarıyla sürdürülen Karadenizliler Gecesi’nde emeği geçen geçmiş dönem başkanlarını, şimdiki başkan Murat Zeki Civelek ve ekibini kutladı”
Karadenizliler Gecesi’nde kısa bir konuşma yapan Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, ‘‘İster Karadeniz’den gelelim ister İç Anadolu’dan ister Akdeniz’den hepimiz ayni milletiz. Aramızda sadece bir zaman farkı vardır. Biz 1974 öncesi bu topraklara gelip yerleştik siz 1974 sonrası buralara gelip yerleştiniz. Dolayısıyla ayni milletin insanlarıyız. Karadeniz kültürünü bu pistte seyretmekten büyük bir zevk duydum. İnanıyorum ki Karadeniz Kültürü Kıbrıs’ta nesilden nesiledevam edecektir’’ dedi.
Töre, konuşmasının sonunda etkinliğe katkı koyan herkese teşekkürlerini sundu.

KKTC Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Zeki Civelek, dünyanın bir coğrafyasından başka bir coğrafyasına göç eden insanlar içinde yeni geldiği yere adapte sorunu yaşamayan ender halklardan birinin Karadeniz halkı olduğunu belirtti.
Civelek, ‘‘Kıbrıs’a gelip en çabukentegre olan ve bağlanan halklardan birisi olduğumuzu düşünüyorum. Kendimizi Kıbrıslı hissediyoruz ve bu şekilde çokda mutluyuz. Özelde Trabzon genelde bütün Karadeniz için söylenen bize heryer Trabzon bize her yer Karadeniz söylemi var. Bazıları bunu biz her yeri Karadeniz gibi gördüğümüz için söylediğimizi düşünür ama öyle bir şey söz konusu değil. İşin aslı şudur ki biz heryeri Karadeniz gibi gördüğümüz için değil Karadeniz gibi sevdiğimiz ve sahiplendiğimiz için diyoruz. O yüzden bize İskele de Karadeniz Kıbrıs’ta Karadeniz ve dünyada Karadenizlilerinadım attığı her yer Karadeniz’’ dedi.
Konuşmasının ardından Karadenizliler Kültür Derneği Başkanı Murat Zeki Civelek, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür plaketi taktim etti.

26. Karadenizliler Gecesi, Karadeniz’in sevilen sanatçısı Salih Yılmaz konseri ile son buldu.

Yılmaz gösterdiği sahne performansı ile kendisini dinelemeye gelenleri büyüledi. Yaklaşık 3 saat süren gecede gönüllerince eğlenme fırsatı bulan vatandaşlar, sıcak havaya aldırış etmeden bol bol horon tepti.

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