Suudi Arabistan’da Silahlı Saldırı

Suudi Arabistan’ın El-Kasım bölgesindeki Bureyde kentinde bir kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda bir polis ve bir sivil yaşamını yitirdi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’nın haberine göre, 3 kişiden oluşan saldırganlar, içinde bulundukları araçtan Bureyde kentindeki kontrol noktasına ateş açtı.

Emniyet güçlerinin ateşle karşılık vermesiyle çıkan çatışmada bir polis ile Bangladeş uyruklu bir sivil hayatını kaybetti.

Çatışmada saldırganlardan 2’si öldürülürken, biri de yaralı ele geçirildi. Yaralı saldırgan tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin incelemenin sürdüğü öğrenildi.